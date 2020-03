Gli Usa sono il primo Paese al mondo per numero di contagi da Coronavirus: superate Cina e Italia.

I dati restituiti da Gisandata parlano chiaro: gli USA sono il primo Paese al mondo per numero di contagi. Superata la Cina (81.828) e l’Italia, che al momento conta 80.589 contagiati. Con 85.991 casi di positività al Coronavirus, gli USA diventano così il Paese più colpito dal CoVid-19. Come riporta Repubblica, sono stati effettuati diversi studi nelle Università americane. Gli studi sostengono che il virus potrebbe arrivare ad uccidere più di 81mila persone negli States. Inoltre, gli stessi studi sostengono che il contagio potrebbe non placarsi fino al prossimo giugno. Insomma, sono dati allarmanti quelli che arrivano dagli USA, al momento primo paese per numero di contagi in tutto il mondo.

Coronavirus Usa: il lavoro del presidente Trump

Vista la grande emergenza che gli Usa (come tutto il mondo d’altronde) stanno affrontando, il presidente Donald Trump si è immediatamente messo al lavoro per arginare la delicata situazione. A seguito di un colloquio telefonico con Emmanuel Macron, annunciato dallo stesso presidente francese via Twitter, sono state annunciate nuove disposizioni collettive. Infatti, in questi giorni, anche il direttore generale dell’Oms ha chiesto a tutti i Paesi del mondo di collaborare, perché solo con l’unione si può sconfiggere questo invisibile nemico.

Il presidente Trump, come riporta Repubblica, ha sentito telefonicamente il presidente cinese Xi Jinping e ha dichiarato di aver concluso un’ottima conversazione con lui. Nel frattempo il leader della Casa Bianca ha anche proposto un importante meeting con gli altri leader del G20, menzionando, tra gli altri, anche il presidente del consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Gli Usa, primo Paese al mondo per numero di contagi, corre ai ripari, come mai aveva fatto in questo periodo di emergenza CoVid-19.

F.A.

