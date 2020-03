A Varese è in fase di sperimentazione un nuovo tipo di tampone per il coronavirus che potrebbe dare esiti in tempi davvero rapidi

Siamo a Varese, precisamente nell’Ospedale di Circolo, dove stanno sperimentando un nuovo tipo di tampone per il coronavirus in grado di dare il responso entro 70 minuti anziché le 4-6 di quelli attuali. Il lavoro dell’ospedale starebbe avvenendo in collaborazione con l’Università cittadina dell’Insubria sotto la coordinazione del Policlinico di San Matteo di Pavia. La novità sta nella metodica di laboratorio usata per rilevare la presenza del virus nel tampone.

Tampone rapido per coronavirus, come funziona

L’Asst dei Sette Laghi, in una nota, spiega che si tratta di “un test molto rapido, introdotto da una ditta farmaceutica italiana e inizialmente valutato nella sua accuratezza presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Regione Lombardia ha immediatamente avviato la sperimentazione, puntando in particolare sull’impatto che una metodica così tempestiva può avere soprattutto sull’attività di Pronto Soccorso”.

Dopo l’approvazione del Comitato etico, da ieri è iniziato anche l’utilizzo dello strumento sperimentale. Questa nuova metodologia può avere un impatto molto importante nella gestione ed organizzazione dell’emergenza.

Questa non è però l’unica novità nell’ospedale dove da oggi ci saranno sei robot che aiuteranno il personale sanitario nell’assistenza a dodici pazienti affetti da Covid-19, un robot ogni due.

Intanto, con un incremento di altri 209 positivi, a Varese sono 711 i contagi totali dall’inizio dell’epidemia.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Roby Facchinetti canta per la Bergamo: “Rinascerai”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24