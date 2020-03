Coronavirus, Roma ha appena attivato un servizio speciale per combattere gli assembramenti. La capitale ha deciso di combattere chi non rispetta le regole.

Coronavirus, Roma ha deciso di attivare un servizio per combattere chi non rispetta le regole. La capitale, infatti, ha attivato un servizio per le segnalazioni delle persone contro chi non rispetta le regole. In particolare, i politici romani hanno deciso di prendere una decisione molto forte contro chi fa assembramento in modo illegale. Di seguito il comunicato capitolino, che ha attivato anche un servizio di segnalazioni.

Coronavirus, Roma attiva servizio contro assembramenti – FOTO

“Ci sono assembramenti di persone che ritieni in contrasto con le regole dell’emergenza sanitaria? Puoi segnalarli direttamente all’Autorità competente con il SUS (Sistema Unico di Segnalazione) attivo sul portale istituzionale di Roma Capitale. E’ semplice, segui le istruzioni”.

