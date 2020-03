Coronavirus, Roby Facchinetti ha deciso di incidere al volo un brano per la sua Bergamo così duramente provata dala pandemia e raccogliere fondi

Emergenza Coronavirus, Roby Facchinetti ancora una volta ha dimostrato la sua sensibillità. Ma anche il profondo attaccamento alle sue radici. Perché da bergamasco lui più di tanti sta soffrendo i danni devastanti della pandemia nel suo territorio. Così ha inciso “Rinascerò, rinascerai”, un brano che ha il solo scopo di raccogliere fondi da destinare alle strutture ospedaliere locali.

Come ha spiegato atttaverso il suo profilo Instagram, Facchinetti ha composto questo brano inedito insieme ad un altro storico Pooh, Stefano D’Orazio. E da oggi, 27 marzo, la canzone è scaricabile su tutte le piattaforme digitali. Tutto è partito dalle immagini che hanno fatto il grio del mondo, quei camion dell’esercito che portavano via l bare da Bergamo. “Sono stato travolto dall’emozione. Il pianto e la rabbia mi hanno portato al pianoforte e in pochi minuti è nata la musica e il titolo. È stata un’ispirazione e un bisogno immediato, sentivo che dovevo fare qualcosa”.

La canzone parla di dolore e di riscatto ma è soprattutto un messaggio di speranza. Bergamo, così come tutto il, resto dell’Italia così duramente messa sotto pressione, non mollerà e troverà la forza per ripartire. Già dalle prime ore di oggi il brano è stato scaricato da migliaia di persone che hanno capito bene il messaggio: tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

“Grazie a chi ha acquistato il brano e contribuirà a sostenere i nostri medici, i nostri eroi e le nostre eroine”. ha detto Facchinetti.

Facchinetti, i ricavi in beneficenza, ma fate attenzione alle truffe sul web

Visualizza questo post su Instagram È importante per tutti noi… Roby #iorestoacasa #andràtuttobene Un post condiviso da Roby Facchinetti (@robyfacchinetti) in data: 13 Mar 2020 alle ore 10:15 PDT

Attorno alla canzone composta da due die quattro Pooh, però è nato anche un caso. Sempre oggi infatti via Whatsapp è stato diffuso un messaggio errato, che ha generato confusione: “Se puoi girala ai tuoi contatti – si legge – ad ogni visualizzazione viene donato qualche € all’Ospedale Papa Giovanni XXIII”.



Lo scopo in realtà è prorpio quello, ma le visualizzazioni su Youtube non c’entrano nulla e non generano proventi. Così sempre su Instagram lo stesso Roby Facchinetti ha precisato come funziona: “Ci dissociamo da queste informazioni non corrette perché gli unici modi utili per essere d’aiuto sono quelli di acquistare LEGALMENTE il brano tramite questo link che porta alle varie piattaforme digitali autorizzate”.

In alternativa si possono fare donazioni spontanee sul conto corrente dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – IBAN: IT75Z0569611100000008001X73 mettendo come causale: “Progetto Rinascerò, rinascerai”, seguiti da nomem cognome e codice fiscale. “TUTTI i proventi dei download e dei diritti d’autore ed editoriali (Facchinetti/D’Orazio) saranno interamente devoluti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’acquisto di attrezzature mediche”, ha concluso.

