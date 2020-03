Coronavirus, positivo il primo ministro Boris Johnson: il premier avrebbe sviluppato lievi sintomi e adesso sarebbe in autoisolamento.

Colpo di scena nel Regno Unito. Il primo ministro britannico Boris Johnson, infatti, è risultato positivo al Coronavirus: è lo stesso premier ad annunciarlo in questi istanti sul proprio profilo Twitter. Ecco le sue parole: “Sono positivo al coronavirus. Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi e sono risultato positivo al coronavirus. Sono in autoisolamento, continuerò a guidare la risposta del governo“.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus in Gran Bretagna, Boris Johnson annuncia il lockdown – VIDEO

Coronavirus, positivo anche il principe Carlo

Intanto, due giorni fa anche il principe Carlo d’Inghilterra era risultato positivo al Covid-19. Lo si rendeva noto attraverso questa nota: “Il principe ha mostrato sintomi lievi dell’infezione da Covid-19, ma per il resto rimane in buona salute. Non è ancora possibile individuare da chi possa aver preso il virus”. La duchessa Camilla, invece, si è sottoposta al test, risultando però negativa. Tuttavia i due si sono auto-isolati in Scozia, presso la loro abitazione a Balmoral, già da diversi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, positivo anche il principe Carlo d’Inghilterra: l’annuncio

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24