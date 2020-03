A seguito della riapertura della zona rossa, si sono registrati nuovi casi di Coronavirus a Codogno, dove si verificò il primo contagiato italiano.

Francesco Passerini, sindaco di Codogno, ha annunciato, come riporta il sito Repubblica, che si sono verificati 6 nuovi positivi al Coronavirus a Codongno. A seguito della riapertura dell’ex zona protetta di Codogno (Lodi), il Coronavirus è tornato a attaccare e nel giro di poco tempo si sono registrati nuovi casi. Come aveva annunciato il sindaco al Corriere della Sera, negli ultimi giorni i casi si erano arrestati a 268. Questo, dichiara il sindaco, è un chiaro esempio di come i divieti che erano stati messi in atto avevano dato i loro risultati. Il trend, nei giorni scorsi, era arrivato a toccare anche l’un per cento.

Codogno: sei nuovi casi di Coronavirus

Come riporta Repubblica, a seguito di un progressivo calo del trend delle ultime settimane, Codogno è tornata a registrare nuovi casi di positività al Coronavirus. D’altronde, i dati che ci arrivano da Codogno (Lodi) rispettano la casistica italiana, dal momento che, dopo quattro giorni di calo, il numero dei positivi è tornato a risalire nella Penisola.

A prendere parola sulla questione è stata anche Melania Rizzoli, assessore regionale all’istruzione per la Lombardia. Come riporta Repubblica, la Rizzoli ha annunciato che l’aumento della casistica nella regione Lombardia (la più colpita d’Italia) è legato al più alto numero di tamponi. Infatti, spiega Melania Rizzoli, solo nella giornata di ieri, sono stati eseguiti 6.050 tamponi in Lombardia.

Arriva anche l’annuncio, nel frattempo, della gestione delle bollette di elettricità e gas, che saranno meno care nel secondo semestre 2020. Come riporta Repubblica, l’annuncio è arrivato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

