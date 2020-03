Coronavirus: dopo un colloquio con Donald Trump, arriva l’annuncio di nuove iniziative anti-contagio da parte del presidente francese Macron.

“Nuove iniziative nei prossimi giorni”. Questo l’annuncio via Twitter del presidente francese Emmanuel Macron. Il presidente ha dichiarato di aver avuto una buona discussione con il presidente americano Donald Trump, dal quale sorgeranno nuove iniziative per contrastare l’espansione del contagio. Come riporta il sito Repubblica, gli Usa sono diventati, nel corso delle ultime ore, il Paese più colpito in assoluto dal Coronavirus, con un totale di più di 81mila contagi.

Intanto, come riporta Repubblica, torna ad esprimersi in merito all’emergenza Coronavirus l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che annuncia, attraverso le parole del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, che la guerra al virus minaccia di distruggerci, bisogna quindi restare uniti per sconfiggerlo.

Macron: “Nuove iniziative con gli altri paesi in risposta al Coronavirus”

L’emergenza derivante dall’espansione del CoVid-19 riguarda ormai tutto il mondo. Infatti, il presidente Macron, nel suo annuncio su Twitter, ha anche fatto riferimento ad altri Paesi, che, insieme alla Francia, prenderanno nuove importanti iniziative anti-Coronavirus.

E, a proposito di altri Paesi, nuove norme anti-contagio si stanno verificando in questi giorni anche in Russia. Come riporta Repubblica, infatti, il Governo russo ha decretato, a partire dalla giornata di domani, la chiusura di tutte le attività di ristorazione, almeno per una settimana, al fine di arginare l’espansione del virus. L’ordinazione del governo non riguarderà però le consegne a domicilio. Anche la Russia, dunque, corre ai ripari e si vede costretta a far fronte a un’emergenza che ha colpito con numeri spaventosi l’Asia, l’Europa e l’America.

Very good discussion with @realDonaldTrump. In response to the COVID-19 crisis, we are preparing with other countries a new strong initiative in the coming days. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2020

