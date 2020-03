Allinearsi ai Mondiali 2022 finendo la stagione ottobre e reiniziando a febbraio? L’ipotesi per il campionato, dalla Francia

Innegabile il fatto che il Coronavirus abbia mandato nel totale caos anche il sistema calcio che deve far fronte a Europei, campionato, Mondiali e le restanti competizioni europee. Seppur restino sempre ipotesi, le idee esposte in queste settimane sono davvero tante, ma nessuna di esse può essere affermata con certezza visto lo sconosciuto stato d’evoluzione del virus.

Un’interessante idea nasce dal presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère che propone di terminare questa stagione da agosto a ottobre, fare pausa vacanze invernale, ripartire con la stagione 2021/22 a febbraio, pausa estiva per gli Europei, terminare ad ottobre e quindi giocare i Mondiali che si disputeranno in Qatar.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, 62.013 contagi e 8.165 morti in Italia: positivo anche Boris Johnson – DIRETTA

Coronavirus, il rugby si ferma definitivamente: chiusa la stagione

Niente sospensioni e niente rinvii: il rugby è il primo sport a fermarsi definitivamente in virtù di quello che sta succedendo in Italia a causa del Coronavirus. Lo riferisce in queste ore la Federazione attraverso una nota ufficiale: sospesa, dunque, definitivamente la stagione 2019-2020, niente assegnazione dei titoli di Campione d’Italia previsti dai regolamenti e stop a tutti i processi di promozione e retrocessione. Una decisione importante che arriva in un momento particolarmente delicato per il nostro paese.

Resta da capire, adesso, quale sarà la decisione della Lega Calcio Serie A e della Figc in merito al campionato di calcio, che potrebbe slittare ulteriormente. Al momento sembra lontana l’ipotesi dei playoff, mentre recentemente il presidente della Figc, Gabriele Gravina, aveva addirittura parlato di un possibile ritorno in campo il 20 maggio. Al momento, però, appare impossibile stabilire tutto questo: dipenderà dall’andamento dell’epidemia in Italia nelle prossime settimane.