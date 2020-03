Matteo Renzi, intervenuto al Senato questa mattina, ha messo in guardia sulla possibile durata del Coronavirus e sull’insufficienza di risorse per sollevare l’economia italiana

L’emergenza Coronavirus in Italia è ancora nel pieno e in Parlamento i politici si interrogano su come risolvere i problemi, sia a livello sanitario che a livello economico. Dopo la seduta parlamentare di ieri alla Camera, questa mattina il tema Covid-19 è arrivato anche in Senato. Matteo Renzi, senatore e leader di ‘Italia Viva‘, è intervenuto ed ha espresso il suo pensiero sulla gestione del Governo di questa delicata situazione. “Il Coronavirus potrebbe durare due anni, ma non possiamo rimanere due anni chiusi in casa. Riapriamo pian piano librerie, edicole, perché dobbiamo curare anche l’anima”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Fontana: “Altre 2.500 persone contagiate, sono preoccupato”

Coronavirus, il discorso di Renzi al Senato: “50 miliardi non sufficienti, basta decreti”

Renzi nel suo discorso tenuto in Senato non risparmia critiche al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, reo di non aver ancora adottato misure sufficienti. “Serve un decreto unico, non uno al mese, sembra una saga, ne abbiamo fatti fin troppi. Per il prossimo decreto dovremo spiegare agli italiani con chiarezza tutto quello che c’è da sapere. Bisogna andare verso una riapertura delle attività. 50 miliardi non bastano“. Il leader di Italia Viva rincara la dose, spiegando che in questo momento è importante immettere liquidità per far sì che piccole e medie imprese non muoiano. L’ex segretario del PD invoca la creazione di una “commissione parlamentare di inchiesta” e chiude il varco ad ogni possibile sentimento sovranista.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, malware online: usa la pandemia per truffare gli utenti

#livorno Coronavirus, Renzi: Trailer di un film dell’orrore, un mondo no vax e sovranista – Il Messaggero https://t.co/G4dISsL9ez di @GoogleNews — Enrico Marziani (@marziani52) March 26, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24