Il contagio da Coronavirus può avvenire in vari modi, e preoccupa la velocità con la quale avviene. Oggetti come lettere o smartphone sono pericolosi?

Il Coronavirus preoccupa, e continuerà a farlo ancora per un bel po’. La terribile pandemia partita dalla Cina qualche settimana fa avanza a vista d’occhio, provocando una delle crisi peggiori del passato recente. L’economia globale è in ginocchio, la sanità all’orlo del collasso, milioni di persone chiuse in casa. Una situazione inimmaginabile fino a poco tempo fa. Il principale motivo di preoccupazione, oltre al tasso di mortalità, riguarda la facilità e velocità di propagazione. Il contagio da Coronavirus è purtroppo molto rapido ed efficace. Ma oltre ai modi già conosciuti, ce ne sono altri? Diversi studi stanno cercando di capire la pericolosità di superfici come quella delle lettere o degli smartphone.

Contagio da Coronavirus, certe superfici sono pericolose?

Diversi studi messi in atto da ricercatori in ogni angolo del Mondo stanno cercando di trovare più dettagli relativi al contagio da Coronavirus. Il principale modo con cui il virus si diffonde è sicuramente via aerea. Ma esistono altri mezzi ad ora poco approfonditi su cui può avvenire ciò? Si è cercato di capire la pericolosità di smartphone e lettere/pacchi. Studi meno recenti hanno spiegato come virus di questo tipo potessero resistere su certe superfici anche per 1-2 giorni. Ma è difficile capire se questo avviene anche col Coronavirus, e su superfici come pacchi o cover per smartphone. Poi va anche tenuto conto della temperatura della superficie. Se troppo calda o fredda, il virus resiste meno. Sicuramente, di questi tempi, avere più prevenzione possibile non è mai un male. È bene pulire lo smartphone il più possibile, e stare attenti prima di aprire un pacco o una lettera.

