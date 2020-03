Coronavirus, infermiera di cui ha parlato Conte ha fatto un post di ringraziamento verso il presidente. Di seguito le sensazioni provate da Michela Venturi.

Ieri il presidente Giuseppe Conte ha fatto un lungo discorso alla Camera, spiegando la situazione e facendo il punto di quanto fatto. Un momento serio, solenne, in cui il politico ha tenuto alto il morale della nazione ed ovviamente anche spiegato tutti i decreti presi e pubblicati fino a questo momento. Brevemente, poi, il Presidente del Consiglio ha anche nominato un’infermiera che ha scritto una lunga lettere, ringraziandola. Oggi la stessa infermiera, Michela Venturi, ha scritto cosa ha provato sulla propria pagina Facebook. Di seguito le sue parole.

Coronavirus, infermiera citata da Conte: “Ha promesso!” – VIDEO

“GRAZIE A LEI SIGNOR PRESIDENTE ! Ok, lo ammetto , mi ha fatto piangere, mi sono commossa quando Le ho sentito pronunciare la promessa che Le avevo chiesto di farmi.

E’ vero, verrà il tempo dei bilanci, del potevamo fare questo invece di quello, ma ha ragione quando dice che adesso è il tempo di agire. Io non mollo, i miei colleghi non mollano, il suo popolo non molla. Siamo qui inseme, insieme ce la faremo e insieme usciremo da questo casino e poi ci rialzeremo e poi ricominceremo.

Intanto buon lavoro Signor Presidente.

P.S. Signor Presidente…ha fatto una promessa, io mi fido di

Lei!”

