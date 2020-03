Coronavirus, cresce il numero delle persone contagiate in Lombardia: ecco le parole del presidente della Regione, Attilio Fontana.

Dopo il calo dei giorni scorsi, torna ad aumentare il numero delle persone contagiate da Coronavirus in Lombardia. Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Attilio Fontana: “Devo purtroppo ammettere che i numeri non sono bellissimi, anzi il numero dei contagiati è aumentato rispetto a quanto visto nei giorni scorsi. Bisogna capire se si tratta di un episodio particolare o se, purtroppo, facciamo riferimento ad un trend in aumento“.

Coronavirus, Fontana lancia l’allarme

Attilio Fontana, poi, continua: “C’è da registrare un incremento di 2.500 contagiate nell’ultima giornata: non so se si tratta del picco o se precedentemente ci è sfuggito qualche dato importante. Una cosa è certa: sono personalmente sono preoccupato“. Adesso c’è attesa per il Bollettino della Protezione Civile delle ore 18:00: la speranza dei cittadini è che i numeri complessivi siano in calo, anche se la situazione in Lombardia non fa ben sperare.

