Coronavirus, tra 2 anni potrebbe arrivare il nuovo farmaco: lo annuncia in un’intervista il direttore dell’AIFA, Nicola Magrini.

Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel resto del mondo e la speranza di tutti è che al più presto possa esserci un vaccino o un medicinale in grado di combattere il Covid-19. La sperimentazione del nuovo farmaco è già cominciata grazie allo scienziato americano Ralph Baric, ma bisognerà pazientare ancora un po’ prima della sua definitiva ed ufficiale validazione. A confermarlo è il presidente dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) nel corso di un’intervista rilasciata in queste ore.

Coronavirus, le parole di Nicola Magrini

Ecco, infatti, quanto ammesso da Nicola Magrini ai microfoni di ‘Radio Capital’: “Purtroppo il processo di scoperta e validazione del nuovo farmaco richiederà ancora diverso tempo, almeno un paio d’anni. Al momento, dunque, concentriamo tutti i nostri sforzi sulle sperimentazioni di farmaci già noti. Mi riferisco soprattutto agli anticorpi monoclonali che continuano a far registrare sui pazienti risultati davvero promettenti“.

