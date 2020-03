Continuano le critiche condizioni meteo sulla penisola, nuovo ciclone in arrivo, ricco di piogge e neve che riporteranno l’inverno nelle prossime 48 ore.

E’ in pieno transito sull’Italia il ciclone freddo proveniente dalla Russia siberiana. Ovviamente, come da previsione, il transito ciclonico ha totalemente rivoluzionato il meteo sulla penisola, dando origine ad una forte e prolungata situazione di maltempo che sarà protagonista anche nei prossimi giorni. Ad aumentare la situazione meteorologicaz precaria, ci pensaranno anche i venti freddi.

Quello di oggi sarà quindi un mercoledì freddo, con il vortice nord-africano, che quasi unendosi al vortice siberiano, attaccherà le regioni ioniche portando piogge e freddo. La situazione peggiorerà su queste regioni, ma anche sulla Sicilia dove le piogge accompagneranno i cittadini nel corso della giornata. Piogge intense ed addirittura nubifragi colpiranno la Calabria ed in giornata le altre regioni del sud. Altrove il tempo risulterà ancora variabile, in attesa dell’arrivo del ciclone sulle regioni settentrionali.

Meteo, il ciclone impatta sul sud Italia: piogge e nevicate in questo mercoledì 25 marzo

La situazione meteo dell’Italia così non cambia, anzi ad essere proprio fiscali, peggiorerà nelle prossime 48 ore. Le piogge si estenderanno in tutta l’Italia e spunteranno fiocchi di neve da Nord a Sud, per delle condizioni meteo che faranno rivivere un nuovo inverno alla penisola. Andiamo quindi a vedere cosa ci aspetta durante questo mercoledì, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia inizierà ad aumentare la nuvolosità su gran parte delle regioni, da est verso ovest. Inoltre i fenomeni dovrebbero bussare alle porte del nord con delle piogge locali su Emilia Romagna, nord Appennino e Ovest Alpi. Le temperature ancora una volta risulteranno in calo, con massime che andranno dai 7 ai 12 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, la situazione meteorologica verrà già impattata dal ciclone, risultando instabile su Appennino e Adriatiche. Qui assisteremo a nevicate anche a bassa quota. mentre invece le piogge toccheranno prima la Sardegna, poi con l’evolversi della giornata anche le regioni tirreniche. Anche qui le temperature subiranno un calo, con massime tra i 7 ed i 12 gradi.

Infine al Sud Italia avremo la situazione più critica. Infatti il maltempo investirà Calabria e Sicilia, con piogge protagoniste durante tutta la giornata. Ma le precipitazioni non si fermeranno solamente nelle due regioni, e con l’avanzare della giornata toccherà anche il restante meridione, sia ionico che tirrenico. Brevi nevicate in collina. Anche qui le temperature calano nuovamente, con massime che andranno dai 6 ai 12 gradi.

L.P.

