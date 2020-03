Ben presto l’ultimo capitolo del videogame della Rockstar, GTA 6, è vicino all’arrivo sul mercato: ben presto l’annuncio?

Tra i colossi dei videogame c’è la Rockstar, diventata famosa principalmente per GTA (Grand Theft Auto) che ha saputo appassionare un po’ tutte le tipologie di giocatori. L’ultima edizione, la quinta, è stata rilasciata ormai nel 2013 ed in molti aspettano il capitolo successivo. A proposito di questo, nelle ultime ore, la rete sembra essere andata in subbuglio con la speranza di un possibile annuncio. Alcuni esperti avevano indicato la giornata di oggi, 25 marzo, come quella decisiva per il lancio del gioco. Questo però non è avvenuto anora.

GTA 6, gli indizi di un possibile annuncio

Alcuni siti correlati al colosso hanno ricevuto, come mostrato in foto, aggiornamenti riguardanti GTA 6. Secondo dei presunti addetti ai lavori, da parte della Rockstar potrebbe essere un annuncio ed un reveal. I siti web di cui sopra, che utilizzano nomi come GTAVI e GTA6, in precedenza reindirizzavano al sito Web principale di Rockstar o a uno dei pochi per GTA V. Ora però non è più così perché questi siti indirizzano i fan a una pagina di errore. Questo è quanto riferito da Eurogamer.

