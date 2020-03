Il GF Vip riserva sempre grandi sorprese. Nella serata di ieri la clamorosa lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa ha infiammato i telespettatori.

In un momento storico così difficile, in molti trovano in qualche programma leggero il momento per svagare un pò con la testa. Una delle trasmissioni più gettonate del martedì sera è il GF Vip, ossia la casa del Grande Fratello adibita alle celebrità del piccolo e del grande schermo italiano.

Come sempre il Grande Fratello Vip riserva grandi sorprese, forse anche più di quello normale. Anche la puntata di ieri ha offerto al pubblico di Canale 5 un momento di “alta” televisione, quando Antonella Elia e Fernanda Lessa sono arrivate alle mani.

L’ex soubrette di Mike Bongiorno non è nuova a scene del genere. Infatti come ricorderanno tutti gli appassionati dei reality, già durante una vecchia edizione dell’Isola dei Famosi arrivò alle mani con Aida Yespica. Andiamo a vedere qual è stato il motivo che ha alzato la tensione tra Antonella Elia e Fernanda Lessa.

GF Vip, la lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa – VIDEO

Ancora una volta è Antonella Elia a riscaldare l’ambiente in un reality show. L’ex soubrette televisiva, infatti, è andata su tutte le furie attaccando fisicamente la sua collega ed eterna rivale, Fernanda Lessa.

A mandare su tutte le furie Elia ci ha pensato il comportamento giudicato scorretto della Lessa. Infatti Fernanda avrebbe sottratto senza permesso ben tre pacchi di biscotti dall’armadio di Antonella. Tra le due è poi nata una rissa difficile da sedare per gli altri concorrenti della casa.

Ci hanno pensato poi Antonio Zequila e Sossio Aruta a sedare lo scontro fisico e verbale tra le due donne, ma con scarsissimi risultati. Successivamente è nato anche un mini scontro tra Zequila ed Elia, con Antonio accusato di aver messo le mani addosso alla showgirl.

