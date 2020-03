Coronavirus: un dato allarmante quello che ci arriva dagli Usa. A Los Angeles, il CoVid-19 ha causato la prima vittima minorenne.

Negli Usa si è verificato il primo decesso causato dal Coronavirus di una vittima minorenne. Quanto accaduto a Los Angeles è un fatto allarmante e subito le autorità statunitensi hanno preso parola in merito. Come riporta FanPage, ad esprimersi è stata Barbara Ferrer, direttore di Sanità nella contea di Los Angeles. Il suo annuncio parla di un forte allarme che il CoVid-19 sta lanciando, perché “infetta persone di tutte le età”.

Tre le vittime registrate nelle ultime 24 ore a Los Angeles. Tra queste, una delle tre era minorenne. Come riporta ilGiornale.it, non si conosce l’età della vittima, tuttavia, le autorità statunitensi hanno potuto confermare che aveva meno di 18 anni. Al momento, le autorità stanno svolgendo incessanti lavori per verificare le modalità attraverso cui la vittima ha contratto il virus e, soprattutto, per verificare se la giovane vittima era affetta da altre patologie.

Coronavirus Usa:a Los Angeles il bilancio delle vittime sale a 11

Come riporta ilGiornale, nello Stato della California, in lockdown da una settimana, si sono registrate 2.220 contagi. Tra i decessi delle ultime 24 ore risulta anche la vittima minorenne. Un altro dato allarmante arriva dall’America. Infatti, solo nella contea californiana di Los Angeles, si è verificato un incremento di contagi, pari a 662. Ma ciò che allarma è che il 42% di questi riguarda persone tra i 18 e i 40 anni, a dimostrazione del fatto che questo virus colpisce tutti, giovani e meno giovani. La direttrice della sanità di Los Angeles ha garantito ad ogni modo che tutte le autorità stanno facendo il possibile per fermare il contagio del virus, ricordando poi l’invito a rispettare tutte le norme precauzionali, prendendo sul serio le distanze sociali.

