Coronavirus in Spagna: chiesto l’ausilio dell’Alleanza Atlantica per far fronte all’emergenza CoVid-19. Circa 42.000 i casi accertati nel Paese iberico.

La Spagna ha chiesto aiuto alla Nato per far fronte alla delicata emergenza causata dal Coronavirus. Come riporta Skytg24, le forze armate spagnole hanno chiesto una vera e propria assistenza internazionale. La Spagna ha richiesto alla Nato, infatti, materiale sanitario per contrastare il CoVid-19. Skytg24 riporta le specifiche richieste effettuate dalla Spagna alla Nato. Si tratta di 450.000 respiratori e 500.000 test diagnostici rapidi. A questo va ad aggiungersi la richiesta di 1,5 milioni di mascherine. La richiesta di aiuti internazionali si è verificata in seguito all’incremento di casistica positiva al virus. Infatti, i dati ufficiali riportano quasi 42mila casi di positività, con 2.936 decessi. Il numero di guariti è di circa 3.800.

Spagna: oltre 5.400 operatori sanitari positivi al Coronavirus

In merito alla delicata questione emergenziale spagnola, si è espresso il direttore del centro di coordinamento delle emergenze sanitarie, Fernando Simon. Come riporta il Fatto Quotidiano, dopo che i contagi tra lo staff sanitario spagnolo sono saliti a 5.400, Simon ha ipotizzato che i primi due o tre focolai ospedalieri abbiano colpito principalmente gli operatori sanitari. Nella capitale Madrid, il Palazzo del ghiaccio, storico centro di pattinaggio, è stato adibito a obitorio. La decisione è stata presa in seguito all’aumento di mortalità causato dal CoVid-19 e, dal momento che gli obitori della capitale spagnola si erano riempiti, è stato scelto il Palazzo del Ghiaccio per essere adibito a “morgue”. Come riporta il Fatto Quotidiano, a Madrid i decessi per Coronavirus sono più di 1500, dunque più della metà del totale. Il dato dei morti per Coronavirus in Spagna ha superato dunque i decessi registrati in Cina.

