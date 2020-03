Il TG3 dedica un servizio sulla scienza al Coronavirus, ma risale al 2015

Accadeva a Novembre di 5 anni fa: la RAI mandava un servizio al TG3 di scienza parlando del Coronavirus: si tratta di predizione? “Vecchio quanto la scienza è il dibattito sui rischi della ricerca. In Cina un gruppo di ricercatori ha sviluppato una chimera: un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un Coronavirus trovata nei pipistrelli, su un virus che provoca la SARS, la polomonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina attaccasse anche l’uomo e l’esperimento l’ha confermato: il virus colpisce le vie respiratorie”. Che torni in auge l’ipotesi che il Coronavirus sia stato creato a tavolino?

Coronavirus, un romanzo lo aveva predetto 40 anni fa

I lettori di thriller più attenti hanno avuto modo di conoscere il coronavirus già all’inizio degli anni ’80. Per la prima volta, infatti, si parlò di un’arma biologica chiamata “Wuhan-400“, all’interno del romanzo di Dean Koontz “Eyes of darkness“. Ovviamente all’epoca si operava di fantasia e non si poteva immaginare che a distanza di quasi 4 decadi ci saremmo ritrovati in una situazione del genere. Quello che sorprende però, è l’ambientazione del libro, ovvero nella città di Wuhan, dove tutto ha avuto inizio anche questa volta. I fan di Koontz, proprio in questi giorni hanno condiviso sui social questo passaggio del romanzo, come se il famoso autore di thriller fosse un veggente.

I punti di contatto sono fondamentalmente due: il primo come detto la città, vista l’ambientazione della storia. Il secondo, la creazione di un virus in grado di contagiare il mondo intero.

