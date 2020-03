L’emergenza causata dal coronavirus impatterà anche l’estate e le nostre vacanze. Andiamo a vedere l’analisi di Pier Luigi Lopalco, noto epidemiologo.

Come prevedibile l’emergenza da Coronavirus colpirà inevitabilmente anche la nostra estate. Infatti non sarà una stagione estiva come le altre, non può esserlo, a causa del virus che oramai si è diffuso in Italia ed in Europa. L’OMS ha già annunciato che l’emergenza sanitaria potrebbe allungarsi fino al 31 luglio, data di sicurezza per la vittoria contro l’epidemia. Per questo motivo la prospettiva di andare in ferie prende un’altra piega.

A spiegare la situazione ci ha pensato l’epidemiologo e professore all’Università di Siena, Pier Luigi Lopalco. L’epidemiologo ha spiegato: “È difficile dire quanto potrà durare l’epidemia perché il virus è davvero imprevedibile. Quello che si sta facendo ora in Italia, con le chiusure e i divieti, mi pare un buon compromesso. E forse potremo avere dei buoni risultati intorno ad aprile-maggio, mantenendo un livello di chiusura ancora piuttosto alto“.

Al momento è ancora difficile prevedere una data in cui si tornerà alla libertà. I contagi sono ancora tanti nonostante una lieve diminuzione negli ultimi giorni. A giocare a favore dell’Italia potrebbero esserci gli aiuti da parte dei medici cinesi. Infatti un terzo team arriverà oggi nella penisola per aiutare alla lotta contro il virus.

Coronavirus, l’opinione di Lopalco e le vacanze di Pasqua

Un grande punto sulla situazione, come detto in precendenza, l’ha fatto Pier Luigi Lopalco. L’epidemiologo prende come punto di riferimento Hubei, la provincia cinese in cui è avvenuto il picco di contagi. Lopalco ricorda che proprio ad Hubei la situazione si è risolta in sei settimane. Inoltre Hubei conta ben 60 milioni di abitanti quasi quanto l’Italia, proprio per questo può essere preso come punto di riferimento.

Inoltre sempre l’epidemiologo mette in risalto un importante dato, ossia quello della diminuzione dei contagi in Italia. Lopalco ha infatti affermato: “Il buon segno è che non ci sia una crescita della diffusione. I morti continueranno a esserci, perché sono quelli che si sono contagiati otto giorni fa. L’epidemia italiana è la sommatoria di tante epidemie, il grosso viene dalla Lombardia. E per essere certi che la situazione stia migliorando, non è tanto lí che bisogna guardare, quanto al trend delle altre regioni“.

Lopalco afferma che lo sforzo dei cittadini è necessario per non creare un’altra Lombardia, infatti se parte un altro focolaio la situazione cambierà nuovamente.

L’epidemiologo poi preannuncia una pasqua di rigore ed un primo maggio senza musica. La situazione, però, fortunatamente potrebbe cambiare con l’arrivo dell’estate. Infine Lopalco afferna che si dovrà anche affrontare la situazione degli asintomatici che potrebbero far diffondere ulteriormente il virus, ma ciò non significa che la situazione è fuori controllo. Vedremo quindi se la situazione cambierà in estate, nella speranza che tutto si risolvi il prima possibile.

