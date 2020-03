Stato di emergenza anche in Italia: il Coronavirus si estende a macchia d’olio e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. Il Governo, intanto, ha allargato la zona rossa a tutto il territorio nazionale. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia.

Mercoledì 25 marzo

10:15 – Rinviate le Olimpiadi di Tokyo 2020. La manifestazione sportiva è stata posticipata al 2021.

9:00 – Germania, ministro delle finanze Olaf Scholz: “Stiamo con i nostri partner in UE, il Coronavirus non si affronta da soli”.

8:30 – Arrivato in Italia il quindicesimo aereo di aiuti russi. L’aereo ha portato in Italia attrezzature per diagnosi e disinfezione.

06:48 – La Cina invia altri medici specializzati in Italia. L’obiettivo è contrastare la crisi sanitaria causata dal Covid-19.

03.36 – Record di decessi negli Stati Uniti, con almeno 163 morti accertate nelle ultime 24 ore.

Martedì 24 marzo

23:30 – Sbloccata nella tarda serata di oggi la situazione delle auto ferme a Villa San Giovanni da oltre 24 ore. Imbarcate in direzione Sicilia le prime auto con un centinaio di persone, comprese alcune donne incinte.

23:00 – La cantante Rihanna, nativa delle Barbados e americana d’adozion e, tramite la sua Fondazione ha donato 5 milioni di dollari per la ricerca anti Coronavirus.

22:45 – I casi di Coronavirus registrati fino ad oggi negli Usa sono 52.381 e le vittime almeno 680.

22:20 – Sono in tutto 29 le regole comprese nel dcpm 6 antiCoronavirus, il nuovo maxi decreto che le contiene tutte.

21:45: Spunta un’ipotesi clamorosa per le Olimpiadi Estive di Tokyo. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervistato da Sky Sport apre alla possibilità che siano anticipati anche alla prossima promavera.

21:30 – L’AIFA prosegue nella sperimentazione di farmaci specifici contro il Covid-19 in Italia e punta su un protocollo nazionale.

21:15 -Sono 343 i casi di positività al Covid-19 registrati in Turchia nelle ultime 24 ore (1.872 contagiati complessivi). In tutto 44 i morti.

20:50 – Nelle ultime ore sono saliti da 1 a 4 i casi di contagiati da Covid-19 in Vaticano. Gli ultimi tre sono un dipendente dell’Ufficio Merci e due dipendenti dei Musei Vaticani.

20:40 – Positivi al Covid-19 anche quattro militari del contingente italiano ad Herat, in Afghanistan. La conferma dallo Stato maggiore della Difesa, ma stanno bene.

20:30 – Aumenta il numero di giocatori positivi al Covid-19: annunciato primo giocatore dell’Atalanta positivo

20:00 – Usa, polemica tra Donald Trump e i medici: è guerra dei numeri

19:30 – Greta Thunberg shock su Instagram: “Probabile che lo abbia avuto”

19:00 – Volkswagen, 80 mila dipendenti in cassa integrazione: le fabbriche della casa automobilistica sono chiuse in tutto il Mondo

18:40 – Conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte: “A livello sanzionatorio abbiamo introdotto una multa, che va dai 400 ai 3000 euro secondo la gravità del reato commesso. Gira una fake news sulla durata dell’emergenza fino al 31 luglio 2020“. >>> LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

18:00 – Ecco il bollettino giornaliero del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: “Si registrano altri 3.612 casi positivi per un totale di 54.039. Le persone guarite in tutto sono 8.326, ovvero 894 più di ieri. I morti delle ultime ventiquattro ore sono 743 per un totale di 6.820 vittime“.

17:35 – Arriva l’importantissimo annuncio dell’industria dell’Avigan: “Non testatela in Italia!“.

17:00 – Le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Bisogna essere uniti come nel dopoguerra“.

16:35 – Benzinai in rivolta: da domani via alla chiusura dei distributori.

16:00 – A 60 anni ha perso la vita lo storico collaboratore di Mediaset, Paolo Micai, che era risultato positivo al Covid-19.

15:25 – Situazione drammatica in Iran: tra le vittime c’è anche un bambino di 6 anni.

14:50 – Ecco quanto ammesso dal commissario straordinario Domenico Arcuri: “Aumento del 60% nelle terapie intensive“.

14:20 – Adesso è ufficiale: le Olimpiadi in programma a Tokyo sono state rinviate. >>> Leggi l’articolo

13:45 – Anche Guido Bertolaso è risultato positivo al Covid-19: “Conoscevo i rischi”.

13:10 – Possibile proroga delle restrizioni in Italia fino al 31 luglio: le ultimissime.

12:37 – Stati Uniti possono diventare nuovo epicentro della pandemia. Lo afferma una portavoce dell’Oms, che conferma che il numero di casi negli Usa è in grande accelerazione.

12:00 – Pubblicato il bollettino dello Spallanzani di Roma. Sono 220 i positivi in totale. 25 di questi hanno bisogno di supporto respiratorio.

11:15 – Riaperta in Cina una sezione della Grande Muraglia. Riaperta in data odierna la parte che va da Bei Liu Lou e Nan Wu Lou Ban.

10:00 – Morto il celebre sassofonista Manu Dibango. Il musicista, leggenda del jazz, aveva 86 anni ed era risultato positivo al CoVid-19.

08.50 – Il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini ha annunciato che gli scioperi indetti sono a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

07:45 – L’ultimo aggiornamento nel mondo riporta un totale di 381.598 contagiati e 16.500 morti. Sono invece 101.806 le persone definitivamente guarite.

07:30 – Decadono le restrizioni nella provincia dello Hubei e a Wuhan. Le limitazioni di spostamento in vigore negli ultimi due mesi sono state tolte dal Governo di Pechino.

06:50 – In Corea del Sud si registrano 76 nuovi casi di contagio e 9 decessi. Numeri in crescita dopo i 64 infetti di domenica.

06:30 – L’Australia schiera l’esercito in strada per rintracciare i contagiati. L’intervento si concentrerà in particolare nel New South Wales (lo Stato di Sydney) dove vi sono stati più di 500 casi confermati di coronavirus su un totale di 1700.

06:00 – Nella giornata di ieri è stato registrato un nuovo caso di coronavirus a Wuhan, dopo 5 giorni consecutivi a quota zero. 74 sono invece i contagi provenienti dall’estero.

02:00 – Fatih Terim è stato ricoverato in ospedale a Istanbul. L’allenatore turco, positivo al coronavirus, rassicura tutti sui social: “Sono in buone mani non vi preoccupate“.

Lunedì 23 marzo

23:50 – Dopo i metalmeccanici lombardi, anche quelli del Lazio sono pronti a scioperare il 25 marzo. Tutto questo “in assenza di misure concrete per la messa in sicurezza dei lavoratori”.

23:30 – Nessuna risorsa aggiuntiva nel decreto ‘Cura Italia’, ora in Parlamento per la conversione. Ma ad aprile saranno stanziate importanti risorse per sostenere imprese, lavoratori e famiglie in difficoltà. Lo hanno confermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

23:15 – Il vero focolaio del contagio da Copronavirus negli Usa è a New York. Qui infatti è stato registrato il 35% dei casi negli Stati Uniti. Lo ha confermato il sindaco di New York, Bill de Blasio, puntando sui numeri: in città ci sono 12.339 casi e 99 morti.

23:00 – Dimesso il Paziente 1. Il 38enne di Codogno è stato dimesso dall’Ospedale San Matteo di Pavia. “Io sono fortunato, state a casa”, le sue prime parole.

22:30 – Rinviato ad aprile 2021 il celebre evento Vinitaly. La grande rassegna veronese del vino è stata rimandata a causa dell’allerta sanitaria.

22:00 – Da questa sera anche la Gran Bretagna è in lockdown. Tutti dovranno rimanere in casa, come ha annunciato il premier Johsnon, salvo per comprovate esigenze. Come in Italia, quindi.

21:40 – Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha annunciato che sono giunte 7500 domande per il bando di assunzione temporanea di medici e infermieri militari.

21:00 – Anche Fatih Terim, storico allenatore turco oggi al Galatasaray, è stato contagiato dal Coronavirus.

20:30 – Il premier Giuseppe Conte giovedì mattina parlerà prima alla Camera e poi al Senato per un‘informativa sull’emergenza Coronavirus.

20:00 – Salta anche Vinitaly 2020. la più importante fiera di settore in Italia. La decisione è stata presa dal Cda di VeronaFiere.

19:40 – Il Sudafrica ha deciso di passare alle maniere forti. Per le prossime settimane tutto il Paese sarà in lockdown, chiuso in isolamento generale. Provvedimento in vigore a partire da giovedì mattina.

19:00 – Nelle ultime 24 ore sono 3.838 i nuovi casi di Coronavirus in Francia. Il totale è ora di 19.856 contagi e 860 decessi con più di 2.000 pazienti ricoverati in rianimazione.

18:30 – Questa sera con un volo speciale dall’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) arriveranno in Germania alcuni pazienti italiani infetti di Coronavirus. Saranno curati direttamente in Sassonia.

18:15 – Il bollettino giornaliero di Borrelli nella conferenza stampa della Protezione Civile: “Oggi abbiamo 408 guariti (totale 7.423), 3780 positivi in più, per un totale di 50.418 (26.522 in isolamento domiciliare, 3.204 in terapia intensiva). I morti oggi sono 602″. Clicca qui per l’approfondimento per Regioni e Province

18:00– Il governatore della Lombardia Attilio Fontana: “Da domani inizieremo a sperimentare l’Avigan“

17:55– Angela Merkel negativa al test. La cancelliera tedesca si era messa in auto isolamento dopo un incontro con un medico risultato poi positivo.

17:45– Buone notizie per Alberto Cirio: il governatore del Piemonte, risultato positivo al Coronavirus qualche settimana fa, ha comunicato la sua guarigione ufficiale

16:50 – Sei pazienti italiani trasferiti in Germania: riceveranno le cure per il Covid-19. È la prima volta che succede

16:20 – Bellissima iniziativa di Giovanni Rana che aiuta i suoi dipendenti aumentando loro lo stipendio

16:00 – Enac, arriva l’ok per l’uso dei droni: verranno utilizzati per monitorare gli spostamenti dei cittadini

15:35 – Da Mosca arriva un importantissimo annuncio per quel che riguarda il vaccino da parte dell’Agenzia Biomedica Federale Russa.

15:15 – Si è spenta in queste ore Lucia Bosè: l’attrice aveva 89 anni ed era risultata positiva al Covid-19.

14:50 – Il Viminale comunica che nella giornata di ieri sono state controllate in Italia 157.621 persone e 10.326 sono state denunciate per violazioni. In totale le verifiche fino ad ora sono 2.016.318. 2.155 le denunce totali per false dichiarazioni.

14:30 – Nel mondo 350 mila casi, mentre sale a 100 mila il numero dei guariti: lo ha annunciato la Johns Hopkins University.

13:55 – Mercoledì lo sciopero dei metalmeccanici in Lombardia: arriva la decisione.

13:25 – Fogne otturate nell’ospedale Eastman di Roma: pazienti Covid-19 trasferiti.

12:55 – I dati che arrivano dalla Spagna sono altrettanto preoccupanti. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 462 vittime. In totale sono 2.182 i decessi mentre 33.089 i casi di infezione.

12:45 – A Piacenza il forno crematorio del cimitero cittadino è andato in tilt. Dal momento dello scoppio dell’epidemia di Coronavirus sono state registrate 314 vittime. Al momento 100 bare sono accatastate in attesa della cremazione.

12:38 – Morto direttore del Parco archeologico di Siracusa era ricoverato da un paio di settimane dopo essere risultato positivo al coronavirus.

12:07 – Arrivati in Italia tutti 9 aerei russi con macchinari e specialisti per aiutare a contrastare l’epidemia di Covid-19.

11:15 – Appello di Matteo Salvini: “Riapra il Parlamento per modificare e collaborare“.

10:35 – Allarme a Roma: trovati positivi nella Capitale diverse persone di etnia rom.

10:00 – Anche il premier giapponese Shinzo Abe apre al rinvio delle Olimpiadi.

09:30 – Crollano anche le borse asiatiche, con Hong Kong che apre con un -5,02%. Segnali di ripresa per Tokyo con il rinvio delle Olimpiadi.

09:28 – Forte calo delle borse europee. Piazza Affari apre con -2%, ma crollano anche Francoforte (-4,4%), Parigi (-4,44%) e Londra (-4,38%).

08:00 – Gli Emirati Arabi sospendono tutti i voli passeggeri, compresi quelli in transito a causa dell’epidemia di Coronavirus. Stessa misura per la compagnia Emirates, che aveva annunciato di voler mantenere attivi solamente alcuni voli per il rimpatrio.

07:57 – Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, riferisce di un colloquio con il presidente cinese Xi Jinping. Trump ha dichiarato: “Sono un po’ arrabbiato con la Cina”, ma ha confermato il suo rispetto per il leader cinese.

07:53 – Si va verso i 340mila casi nel mondo. I decessi invece si avvicinano ai 15mila, con già 14.700 morti nel mondo intero.

Domenica 22 marzo

23:50 – Due colossi dell’industria italiana, Pirelli e Luxottica, hanno deciso autonomamenmte di sospendere tutta la loro attività produttiva in Italia.

23:30 – Il ministro Francesco Boccia su Rete4 ha esaltato i dati relativi allo sforzo della sanità per l’emergenza Coronavorus: “Oggi abbiamo raggiunto 8000 posti in terapia intensiva. Questo è un miracolo”.

23:00 – Il presidente Trump ha annunciato di aver ordinato protezione civile Usa la realizzazione urgente di ospedali di campo. In tutto 4000 posti letto nei tre Stati più colpiti: California (2000 posti), New York (1000 posti) e Washington (1000 posti).

22:30 – Tra i decessi di oggi attribuibili al Coronavirus c’è anche quello del 74enne Giuseppe Vecchietti. Era stato tra i fondatori della Protezione Civile di Codogno, il paese del Lodigiano nel quale è stato accertato il primo caso in Italia-

22:00 – Una delle conseguenze più tangibile dell’emergenza Coronavirus a New York è la perdita dei posti di lavoro. Sono più di 1500 i dipendenti di negozi e ristoranti licenziati negli aeroporti newyorchesi.

21:20 – Sono 20 (su 24 tamponi) le persone positive al Covid-19 nella casa di riposo ‘Come d’incanto’ di Messina. Ma gli ospiti sono in tutto 71 e gli operatori 16, quindi moti attendono ancora una risposta.

21:00 – Nonostante i dati lievemente in calo di oggi per i contagi e i decessi, il virologo Roberto Burioni invita alla calma: “Un segno molto tenue – ha detto a ‘Che tempo che fa’ – e dobbiamo essere ancora più rigorosi”.

20:00 – Il premier Conte ha firmato il decreto con tutte le attività produttive e di servizi che possono rimanere aperte. Qui l’elenco completo.

19:30 – Secondo le ultime in arrivo da Roma, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Decreto con le nuove misure restrittive per l’emergenza Coronavirus.

19:00 – I numeri del contagio in Gran Bretagna salgono giorno dopo giorno. Il punto della situazione nelle parole del Premier, Borsi Jonhson.

18:15 – Durante la conferenza stampa, Borrelli ha affermato che 12 uomini della Protezione Civile sono risultate positive al Coronavirus. Borrelli stessso è stato sottoposto al tampone, ma è risultato negativo

18:00 – Il bollettino di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile: “oggi abbiamo 952 guariti in più (totale 7024), 3.957 positivi in più (46.638 totali), 3mila in terapia intensiva, 651 deceduti“

17:30 – Nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza e dal Ministro dell’Interno Lamorgese: stop a tutti gli spostamenti non necessari dai propri Comuni

17:00 – Positivo anche il tenore spagnolo 79enne Placido Domingo

16:30 – L’Avigan non è disponibile in Europa ed in America, solo in Asia. Il comunicato dell’AIFA sul farmaco giapponese.

15:40 – Vicepresidente Lombardia Sala: “Da domani, alloggi a disposizione di coloro che non hanno la possibilità di isolarsi in casa”

15:10 – Emirates, da mercoledì 25 marzo bloccati tutti i voli passeggeri: lo ha annunciato la compagnia sul proprio sito

14:30 – A Udine, un 19enne fermato 6 volte dalla Polizia

13:50 – Le mascherine sono ormai un simbolo della lotta alla pandemia. Quali sono e come vanno utilizzate

13:20 – Fontana: “Questa mossa restrittiva è drastica. Più di così non possiamo fare“: il Presidente della Lombardia chiede ora uno sforzo in più da parte dei cittadini

12:40 – Di Maio: “Presto arriveranno grossi carichi di mascherine”

12:10 – Si avvicina la Pasqua: scatta la paura per un nuovo esodo

11:30 – Ecco 10 regole per proteggere le nostre case

10:39 – In Israele sono 945 i casi di persone infette da Covid-19. Ben venti sono ricoverati in terapia intensiva in gravi condizioni.

10:33 – Denunciati ad Alessandria 11 persone, dopo essere state colte a festeggiare un compleanno in giardino.

09:55 – Positivo al Coronavirus anche il sindaco di Cremona.

09:49 – Crescono esponenzialmente i contagi da Coronavirus in Gran Bretagna. Si contano, infatti, oltre 5.000 casi di cui 233 morti e 65 casi di guarigione.

09:46 – El Salvador in quarantena. La nazione dell’America Centrale ha deciso di mettere i quarantena tutti i propri cittadini per i prossimi 30 giorni.

07:46 – Registrato in Colombia il primo decesso da Coronavirus. Il defunto è un tassista di 58 anni. Intanto nel paese sudamericano si contano 210 casi di contagio.

02:15 – Gli Stati Uniti d’America salgono al terzo posto per il numero di contagi, con oltre 25.000 casi di contagio da Covid-19.

Sabato 21 marzo

23:30 – Chiusura di tutte le attività produttive non essenziali per la vita del Paese. Ecco cosa ha appena annunciato il Premier Conte.

22:40 – Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, ha avvisato il Paese: “Stanno per arrivare giorni molto difficili. Il governo farà ciò che è necessario, quando è necessario e dove è necessario”.

22:20 – Gli ultimi dati pubblicati dalla Johns Hopkins University parlano chiaro: 303.001 i casi di contagio da Coronavirus nel mondo e le vittime sono 12.950. Invece le persone guarite sono oltre 91 mila.

22:00 – Avigan, così si chiama il nuovo farmaco usato dal Giappone contro il coronavirus. Potrebbe arrivare anche in Italia.

21:35 – Vladimir Putin è pronto a inviare in Italia specialisti e macchinari per contrastare l’epidemia di Covid-19. Oggi lunga telefonata tra il presidente russo e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

21:15 – In Italia come in Francia da oggi Amazon accetterà solo gli ordini ritenuti di “alta priorità”, partendo dai prodotti per l’igiene e per la pulizia della casa.

21:00– Deceduta la madre di Piero Chiambretti: l’anziana donna, così come il figlio, era positiva al Coronavirus

20:45 – Due casi di positività al Milan: si tratta di Paolo Maldini e del figlio Daniel, oggi calciatore rossonero

20:30– Nuova ordinanza in Lombardia: chiusura di tutte le attività non di primaria necessità, niente sport all’aperto

20:00- Deceduto il padre del “paziente 1“, il 38enne di Castiglione d’Adda, nel lodigiano, primo caso positivo in Italia

19:30– La quarantena degli italiani nelle proprie case sarà raccontata in un docufilm

19:10 – Juventus, Dybala e la compagna positivi al Coronavirus. Qui l’immagine che conferma il responso.

18:40 – Coronavirus, bollettino province: Bergamo in cima, Ragusa ultima. Qui la tabella completa.

18.10– Borrelli: “52 medici specialisti arriveranno a Cremona per aiutare la Lombardia”

18:00– Il bollettino da parte del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli: “793 morti in più rispetto a ieri, 4.821 persone contagiate nelle ultime 24 ore. In totale sono 42.681 i contagi e 4.825 il totale dei decessi. 943 guariti in più. 22 116 senza sintomi, 2857 in terapia intensiva”

17:45– Salgono a oltre 21.500 i casi positivi in Germania, le vittime ad oggi sono 70

17:30 – Bollettino Lombardia: 546 persone morte nelle ultime 24 ore. I numeri sono davvero gravi: qui per i dettagli.

16:50 – Farnesina, nella giornata di oggi dovrebbero arrivare 3 milioni di mascherine: lo ha appreso l’ANSA

16:30 – Il Premier Conte annuncia: “Oltre 3500 volontari a bando medici“.

15:50 – Lettera di 243 sindaci della provincia di Bergamo rivolta al Premier Conte: “Dobbiamo fermarci per davvero”

15:20 – La virologa Gismondo sul virus: “Potrebbe essere mutato“.

14:55 – Fila ai supermercati, che svolta: nasce l’app per monitorare la coda in tempo reale.

14:15 – Il patologo Silvestri rassicura tutti: “Ecco 10 motivi per essere ottimisti“.

13:40 – Arriva l’appello dei medici bresciani al Governo: “Chiudete tutto, così non reggiamo“.

13:05 – Trema anche la Spagna: rispetto a ieri, si registrano altri 1.848 casi positivi e oltre 100 morti. >>> LEGGI L’ARTICOLO

12:40 – Importantissimo annuncio da parte del dottor Paolo Ascierto: “Ecco tempi e costi per il vaccino“.

12:18 – Arriva da Singapore l’app anti-contagio. Si tratta di Trace Together e permette di contenere la diffusione del virus. Leggi l’articolo.

11:20 – Da oggi basta un Whatsapp o una mail per le ricette mediche. >>> LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO

10:50 – Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministero della Salute: “Pronti a seguire l’esempio di Seul. La Corea del Sud ha limitato i contagi individuando i soggetti positivi e siamo pronti a seguire anche noi questa strada”.

10:15 – Ci sono i primi 2 decessi anche a Singapore: lo ha annunciato il ministero della Sanità.

09:45 – Sono 275 mila i casi di positività nel mondo, mentre le vittime complessive sono quasi 11.400.

09:20 – A Roma arriva un nuovo divieto firmato dalla sindaca Raggi in queste ore.

08:45 – A Milano si registrano lunghe code davanti ai supermercati questa mattina. Il giro di vite del Governo ha mandato in tilt la popolazione che dalle 06.30 attendeva l’apertura delle porte.

08:30 – Complessivamente nel mondo i casi di Coronavirus sono al momento 275.434, con 11.399 vittime. A riportarlo la Johns Hopkins University di Baltimora.

08:00 – Il Governatore dello Stato di New York ha dichiarato che il 100% dei lavoratori deve rimanere a casa per contenere l’emergenza coronavirus. Saranno esentati solo gli operatori in prima linea e i trasporti pubblici.

07:10 – Tornano ad aumentare i contagi in Corea del Sud con 147 nuovi casi nella giornata di venerdì. Sono state registrate anche 8 nuove vittime per un totale che supera quota 100 (102).

06:30 – Per il terzo giorno di fila la Cina non ha avuto nuovi contagi da Coronavirus interni. Sono invece 41 i casi di positività importati dall’esterno.

