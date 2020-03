Arrivano i rinfornzi per combattere il Coronavirus dalla Cina. Il governo cinese ha inviato un altro team di medici con otto tonnellate di forniture mediche

L’Italia non è sola nella battaglia contro il Covid-19. Infatti dopo la prima troupe di medici cinesi e l’aiuto dei medici cubani, la Cina è pronta ad inviare sulla penisola un altro team di esperti. L’obiettivo è quello di aiutare i medici italiani a combattere il virus già sconfitto nel paese orientale.

E’ il terzo team che viene inviato in Italia, un aiuto importantissimo per i medici italiani che per ora stanno provando in tutti i modi a combattere il virus, adottando sia farmaci antinfluenzali come l’Avigan, sia farmaci contro l’HIV come la combinazione Lopinavir/Ritonavir. Proprio su qust ultimo farmaco però si è scatenato un grande dibattito. Infatti mentre i medici cinesi non lo ritengono adatto, l’AIFA (Agenzia Italiana del farmaco) ne ha dato l’ok per il suo utilizzo.

Coronavirus, Cina: da Fujian il team di medici in volo per Milano

La Cina così non si tira indietro e porge un altra mano all’emergenza sanitaria italiana. Il governo cinese invia, direttamente da Fujian, un terzo team di medici specializzati nella lotta al Coronavirus. Un aiuto importantissimo per l’Italia che ancora una volta non è sola in questa battaglia.

Medici cinese e cubi aiuteranno i primari italiani, nella speranza di uscire da questa situazione il prima possibile. Insieme ai medici, l’aereo trasporterà otto tonnellate di forniture mediche donate dalla provincia sudorientale cinese. Tra queste attrezzature mediche troviamo: 30 ventilatori polmonari, 20 set di monitor sanitari, 3.000 tute protettive, 300.000 mascherine ed altre 20.000 di tipo N95 e 3.000 schermi facciali.

L’aereo è partito alle 11:10 (ora locale) da Fujian, ossia le 4:10 italiane, dal Fuzhou Changle International Airport. L’atterraggio è previsto alle 16:45 italiane.

