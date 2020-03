Calciomercato Juventus, nonostante il calcio sia fermo, si parla già di acquisti. I bianconeri stanno pianificando, puntando a un grande obiettivo

Il Coronavirus ha sconvolto un po’ ogni ambito. La pandemia continua ad avanzare senza sosta e, al momento, viene difficile pensare al futuro. L’unico obiettivo dell’intero pianeta è quello di metter fine a questa terribile crisi, in un modo o nell’altro. Anche intorno al mondo del calcio continuano ad esserci tante discussioni. Tutte le maggiori competizioni nazionali ed internazionali sono ferme, ed è difficile al momento pensare a una data di rientro. Se c’è una cosa che continua, però, è il lavoro delle società per mettere a disposizioni rose competitive per gli allenatori. Tra le varie big europee che pensano al calciomercato, c’è anche la Juventus, pronta a preparare il grande colpo.

Calciomercato Juventus e la possibile asta di mercato: di chi si tratta

La Juventus sogna in grande per la prossima stagione. L’obiettivo numero uno rimane la Champions League, e per arrivare sul tetto d’Europa servono i top player. La linea societaria continua ad essere quella dei grandi campioni, ma giovani. L’obiettivo a gennaio era Haaland, il bomber che sta facendo impazzire mezza Europa. Alla fine, l’ex Red Bull Lipsia si è accasato al Borussia Dortmund, altra squadra che segue la filosofia dei giovani. Proprio tra le sue file c’è un giocatore che interessa, tra le altre, anche alla Juventus: Jadon Sancho. Sull’esterno inglese, a seguito dell’incredibile stagione che ha avuto fino a poco tempo fa, ci sono tutti i top club europei. Dal Liverpool, al Manchester United, passando per il Barcellona. Il prezzo di partenza non può che essere inferiore ai 100 milioni di euro, ma la Juventus, almeno per ora, non si fa da parte.

