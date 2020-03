L’esponenziale aumento delle videochiamate che si sta verificando in questi giorni potrebbe portare i server di Whatsapp al collasso.

Il collasso dei server che regolano Whatsapp è un rischio concreto. Il numero di videochiamate in questi giorni in cui siamo chiamati a rimanere a casa è notevolmente aumentato. Anche Mark Zuckerberg, come riporta Libero.it, ammette che i server di Whatsapp potrebbero fondersi. Già nei giorni scorsi Thierry Breton, commissario europeo al mercato interno, aveva lanciato un appello ai colossi dello streaming, chiedendo di limitare la qualità dei video per paura che internet potesse rischiare il collasso. La richiesta era stata accettata positivamente da Netflix, Youtube, Facebook e altre importanti aziende. Ora il rischio che i server di Whatsapp collassino è concreto. Come riporta Libero.it, il gruppo Facebook ha dichiarato che il numero di utenti che fanno uso di videochiamate attraverso la piattaforma Whatsapp è aumentato del 70% la scorsa settimana. Numeri importanti, se si pensa anche al fatto che ad aumentare è anche il tempo trascorso all’interno delle videochiamate.

Un aumento del traffico che può portare al collasso di Whatsapp

Le cause del rischio collasso risiedono principalmente nell’uso delle videochiamate. In questi giorni è praticamente impossibile vedersi fisicamente e, gran parte degli utenti (soprattutto tra quelli che usano Whatsapp) hanno incrementato l’utilizzo della funzione video-call. Ma non solo: c’è stato, in questi giorni, un netto aumento anche delle dirette su Instagram. Come riporta Libero.it, l’incremento delle dirette, sommato alle videochiamate di gruppo su Messenger, sta mettendo a dura prova i server. Mark Zuckerberg si è espresso in merito al rischio collasso, sostenendo che si sta lavorando costantemente per poter rimanere in piedi di fronte a questa difficile sfida. Come riporta Libero, si è inoltre verificato un incremento dello scambio dati con l’estero. A confermarlo è il Milan Internet eXchange, principale snodo di connessioni con l’estero. La crescita del traffico, riporta Libero attraverso le parole della direttrice generale Valeria Rossi, è del 25%.

