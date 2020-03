Meteo, i prossimi giorni saranno i più freddi di questo inverno, proprio a ridosso del solstizio di primavera. Ghiaccio e neve anche a basse quote

L’inverno ormai è passato, o almeno sul calendario. Perché se da ormai qualche giorno è scattato il solstizio di primavera, di fatto, l’inverno è pronto a tornare, e pesantemente. È arrivata infatti l’aria artica direttamente dalla Russia, provocando ghiaccio e nevicate anche a basse quote. Il meteo dovrebbe dare indicazioni di questo tipo per i prossimi due giorni. Paradossalmente i giorni più freddi di questo inverno stanno avendo luogo pochi giorni dopo la fine del solstizio d’inverno. Rispetto a pochi giorni fa, quando la primavera sembrava ormai essere arrivata in tutta Italia, ora sarà necessario prendere atto che il freddo non se n’è ancora definitivamente andato per quest’anno.

Meteo, previste nevicate in tutta Italia

Non solo temperature in ribasso. L’ondata fredda arrivata dalla Russia porterà nei prossimi giorni anche a neve in molte zone d’Italia. Domani in mattinata sono infatti previste nevicate sul dorsale Tosco Emiliano, ma anche in Abruzzo e Umbria. Nel pomeriggio il freddo dovrebbe arrivare al nord, con qualche fiocco in Piemonte e sulle Alpi occidentali. Giovedì la situazione dovrebbe essere pressoché molto simile, con freddo e neve prevalentemente nel centro Italia fino a 700 metri. Le ultime nevicate sono previste in serata verso la zona dell’Appennino abruzzese, che sfoceranno poi in pioggia. Da venerdì la situazione dovrebbe invece migliorare, con l’allontanamento dell’ondata fredda russa e l’arrivo di una temperatura più mite, più in linea con le medie stagionali.

