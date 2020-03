Joe Amoruso è morto. Il famosissimo pianista italiano, che per anni ha lavorato con Pino Daniele, ha abbandonato i propri cari a causa del coronavirus.

Il Coroanvirus ha mietuto un’altra vittima. Insieme a tutte le persone che ha ucciso nelle ultime ore, infatti, si è portato via anche un grandissima artista del pianoforte. Si chiamava Joe Amoruso, aveva 60 anni ed ancora tanto da dire. L’uomo si è spento all’Ospedale del Mare dopo essere stato messo in isolamento a causa dell’infezione del COVID-19. Un’altro addio doloroso che il virus di Wuhan ci ha costretto ad accettare, nostro malgrado. L’artista originario di Boscotrecase aveva festeggiato, si fa per dire, il 60esimo compleanno lo scorso 12 gennaio. Ora i cari, i familiari ed i tanti fan lo piangono, vittima di un’infezione sempre più indimenticabile.

Joe Amoruso è morto, chi era il pianista di Pino Daniele

Originario di Boscotrecase, Joe Amoruso si stava esibendo a Boscoreale il 9 dicembre 2017. Durante l’esibizione si è sentito male e da allora sono iniziati i problemi. Una malattia polmonare che lo ha indebolito e reso debilitato da allora. Ed oggi, tre anni dopo quell’evento, ecco che il coroanvirus ha trovato il terreno adatto per manifestarsi in tutta la sua cattiveria. L’uomo alla fine non ce l’ha fatta e si è arreso al COVID-19. Ora raggiungerà l’uomo che aveva accompagnato in tantissimi concerti, maestro della musica campana: l’indimenticabile Pino Daniele.