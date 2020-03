Ai tempi del Coronavirus, trovare un passatempo non è facile. Le videochiamate possono aiutare, e Houseparty è l’app perfetta in questo caso

Di questi tempi, le giornate sembrano essere infinite. A causa del Coronavirus, la situazione continua ad essere problematica un po’ per tutti. Vietato uscire di casa, quarantena obbligata e routine decisamente diversa. Trovare un passatempo diventa l’obiettivo principale, ma cosa fare? Una soluzione ottima sono le videochiamate, che permettono di avere un contatto (seppur non diretto) con i propri amici. Le app che offrono questo servizio sono diverse: da Whatsapp, a Skype passando per Telegram. A questi servizi, si è aggiunta una nuova app, che ha letteralmente sconvolto il mercato delle applicazioni per smartphone: Houseparty. Ma di cosa si tratta? E come mai ha avuto tutto questo successo tra i più giovani e non?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Disney+ sbarca in Italia: costo abbonamento e cosa vedere

Houseparty, cos’è e come funziona

Le videochiamate sono uno dei pochi modi, al momento, per rimanere in contatto con i propri amici e familiari. Tra le varie app che permettono di effettuare ciò, ce n’è una che è letteralmente esplosa: si tratta di Houseparty! Un’applicazione che, da quando è iniziata la quarantena forzata, ha scalato le classifica degli store su smartphone, balzando al primo posto. Il concept è molto semplice: aggiungi gli amici, li chiami e puoi creare una stanza con 8 persone. Le novità che hanno reso Houseparty così di successo sono diverse. A partire dai mini-giochi messi a disposizione, come “Trivia” o “Indovina il Disegno”, che permettono di passare del tempo in compagnia. Inoltre, attivando una specifica opzione, sarà possibile far entrare in chiamata gente sconosciuta. Una simpatica chicca che permette di fare nuove conoscenze, stando a casa!

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Meteo, torna l’inverno: prevista neve e ghiaccio nei prossimi giorni