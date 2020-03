Covid-19, Papa Francesco: “Gli eroi sono i medici, i preti e gli infermieri che sono morti per aiutare le persone ammalate”

Come ogni mattina Papa Francesco sta tenendo la consueta Messa presso Casa Santa Marta. Nell’omelia odierna il Pontefice ha voluto rivolgere un pensiero, e invitare alla preghiera, verso tutte le vittime di questa emergenza sanitaria legate ai contagi da Covid-19. In particolar modo il pensiero è andato a chi sta combattendo in prima linea, contro questo nemico invisibile, perdendo la propria vita per aiutare gli altri, i malati, i più bisognosi. Fino ad oggi complessivamente in Italia sono 24 i medici morti nella loro attività accanto a quanti sono stati colpiti dal Coronavirus. In totale invece ci sono quasi cinquemila operatori sanitari contagiati, quasi interamente al Nord Italia.

Oltre ai medici e agli infermieri, anche i sacerdoti sono in prima linea nell’aiuto dei malati, nei nosocomi ma anche nelle case private. Si conta che circa 50 preti sono deceduti a causa di questa epidemia.

Covid-19, Papa Francesco: “Gli eroi sono i medici, gli infermieri e i preti”

Durante la celebrazione quotidiana a Santa Marta, Papa Francesco rivolge il suo pensiero alle vittime di questa tremenda pandemia.

“Ho avuto la notizia che in questi giorni sono venuti a mancare alcuni medici, sacerdoti, credo anche diversi infermieri, ma si sono contagiati, hanno preso il male perché erano al servizio degli ammalati. Preghiamo per loro, per le loro famiglie, e ringrazio Dio per l’esempio di eroicità che ci danno nel curare i bisognosi“.

Il Santo Padre aveva rivolto in precedenza attraverso il proprio profilo di Twitter anche un pensiero per tutti coloro che iniziano a subire problemi economici rilevanti in questo momento di crisi. Per tutte le famiglie che rischiano di rimanere senza il minimo sostentamento.

Preghiamo oggi per le persone che a causa della pandemia cominciano a sentire problemi economici, perché non possono lavorare e questo ricade sulla famiglia. #PreghiamoInsieme https://t.co/VcUnI97rO6 — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 23, 2020

