Covid-19, Conte e l’annuncio in tarda serata: “Lo ha fatto per ottenere mezzo milione di like”. L’accusa al premier arriva da Tpi che fa notare la stranezza dell’orario

Il giro di vite sulla produzione industriale voluta dal Governo con la sospensione di tutte le attività “non essenziali” è stata comunicata in tarda serata la scorsa domenica. Dopo aver firmato il decreto poco dopo le 19, il premier Conte ha comunicato attraverso una diretta Facebook quali sono le imprese che potranno continuare ad essere aperte, chiarendo cosa si intende per essenziale. La cosa che però è balzata agli occhi dei più è l’orario in cui è avvenuta la comunicazione, oltre al canale scelto. Molti si sono lamentati del fatto che il video di Conte sia stato prodotto dopo le ore 23 e attraverso un social network, qualcosa difficile da ritrovare negli altri governi europei.

La comunicazione istituzionale che tanto fa discutere, può vere però una spiegazione piuttosto chiara. Rocco Casalino, lo spin doctor di Palazzo Chigi crede che questo tipo di approccio, in cui si comunica la chiusura delle aziende poco prima di mezzanotte, possa piacere agli italiani. E il suo termometro sono proprio i social.

Covid-19, Conte e l’annuncio in tarda serata: “Lo ha fatto per i like”

Secondo quanto ricostruito da Tpi (The Post Internazionale) questa forma particolare di comunicazione, ad un orario a dir poco inconsueto, ha garantito al premier un incremento di 500mila like su Facebook. Dietro a queste scelte oltre a Casalino, c’è soprattutto Dario Adamo, il social media manager di Conte.

Una cosa è certa, nell’ultimo periodo secondo diversi sondaggi la fama del Primo Ministro è aumentata esponenzialmente. Conte viene reputato come uno degli artefici dell’ottima risposta dell’Italia alla crisi sanitaria. Addirittura una recente ricerca lo proponeva come un sex symbol delle ultime settimane.

La sua pagina su Facebook aveva prima della diretta di domenica sera 1 milione 657mila followers, mentre subito dopo ha toccato il picco di 2 milioni 143mila seguaci.

Questo aumento esponenziale del 35 per cento, ha anche un valore economico. Difatti se fosse stato realizzato attraverso un’inserzione a pagamento sarebbe valso tra i 500mila euro e il milione. Difficile credere ad una casualità.

