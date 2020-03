Coronavirus, la Polizia Postale ha sequestrato e bloccato gli account social di Rosario Macianò. Il complottista diceva: “Il Covid-19 non esiste, non rispettate il decreto”.

Coronavirus, la Polizia Postale di Imperia irrompe e sequestra gli account social di Rosario Marcianò. L’uomo, complottista piuttosto noto in Italia, stava istigando nel violare le disposizioni governative per l’emergenza da Covid-19. Ora ogni suo riferimento sul web, dalla pagina Facebook al suo canale Youtube, appare bloccato con tanto di marchio della polizia informatica.

Coronavirus, bloccati i social di Rosario Marcianò

E’ stato in particolare un video poi rimosso dello scorso 19 marzo a far scattare l’ennesima segnalazione. In questo, infatti, Marcianò invitava nel non rispettare le direttive con lo scopo di destabilizzare il lavoro delle Forze dell’Ordine e dei tribunali.

A sua detta, l’emergenza sanitaria non era altro che una bufala montana ad arte per controllarci sul piano sociale e soprattutto economico. Da lì l’invito ai suoi followers: “Ci dobbiamo dare una mossa, dobbiamo mettere tutti lo striscione “Il Covid-19 è una truffa” alle nostre finestre. Così che anche le persone che non vanno su Internet riusciranno ad accendere qualche neurone e a farsi qualche domanduccia”.

E ancora. “La situazione diventerà sempre più grave e ingestibile, quindi vi invito non a restare a casa ma fare di tutto per mettere in seria difficoltà questo esecutivo”. Poi l’appello folle: “L’idea migliore sarebbe quella di uscire tutti contemporaneamente per strada, così che Carabinieri e Polizia non sappiano più come fare per fermarci tutti e gli uffici giudiziari saranno intasati di denunce e non potranno più fare niente. Allora sì che loro saranno paralizzati”. Concetti falsi e parole pericolose che le forze dell’ordine, giustamente, hanno stroncato sul nascere.

