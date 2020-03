Coronavirus, possibile proroga fino alla prossima estate per le norme di contenimento. E’ questo quanto prevede il nuovo decreto di legge che verrà discusso a breve al Consiglio dei ministri.

Coronavirus, le misure di contenimento disposte potrebbero essere prorogabili fino al 31 luglio. E’ quanto sta valutando il governo nostrano e riferito da Adnkronos che ha visionato la bozza del decreto.

Coronavirus, possibile proroga delle restrizioni fino al 31 luglio

La situazione, secondo quanto si valuta, potrebbe essere modificata in base agli aggiornamenti del momento e dal numero crescente o decrescente dei contagi valutando tutto l’arco di tempo citato.

Chiaramente non si tratterebbe di una full immersion – sarebbe impensabile -, ma la situazione potrebbe piuttosto variare in base alla curva epidemiologica. Rinchiudersi in caso di nuovi picchi preoccupanti, oppure continuare a riprendersi lentamente in caso di buone notizie. Il tutto, chiaramente, dopo aver prima superato la criticità attuale.

Ecco quanto si legge dal testo: “le norme per il contenimento possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”.

Sarebbero inoltre previsti anche provvedimenti ancor più severi degli attuali, come sanzioni che oscillano dai 500 ai 4.000 euro per chi tenta non rispettare le regole. La bozza del decreto legge sarà a breve sul tavolo del Consiglio dei ministri, atteso alle 14.00, e verrà discussa. Seguono aggiornamenti.

