Guido Bertolaso, direttore del Dipartimento della Protezione Civile, è risultato positivo al Coronavirus. L’annuncio sui social: “Conoscevo i rischi”.

Guido Bertolaso ha annunciato, attraverso i suoi canali social, di essere risultato positivo al tampone per Coronavirus. Come leggiamo dal suo profilo Twitter, il direttore del Dipartimento della Protezione Civile, ha annunciato: “Sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio paese”.

Al momento, come fa sapere attraverso i social, Bertolaso ha qualche linea di febbre e nessun altro sintomo. Scattato immediatamente l’isolamento per il Direttore e tutti i collaboratori, al fine di rispettare il periodo di quarantena. L’annuncio su Twitter: “Continuerò a seguire i lavori dell’Ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche”.

Leggi anche: Coronavirus, 50.418 contagi e 6.077 decessi in Italia: un nuovo caso a Wuhan – DIRETTA

Guido Bertolaso positivo al Coronavirus

Nel tweet lanciato pochi minuti fa, il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato di essere positivo al CoVid-19. Forte l’annuncio nei suoi profili social: “Vincerò anche questa battaglia”.

Nel frattempo, i numeri che arrivano dalla Protezione Civile sono allarmanti. Come riporta Rainews, secondo il capo della Protezione Civile Borrelli, ad oggi, verosimilmente, sono circa 600.000 i contagiati, anche se i numeri ufficiali parlano di 63.000. Cautela, questa è la parola d’ordine. Borrelli, le cui parole sono riportate da Rainews, ha annunciato che per ogni un malato certificato ce ne sono 10 non censiti. Borrelli ha però anche dichiarato che l’Italia non ha fatto errori di valutazione, dal momento che già il 31 gennaio era stato dichiarato lo stato d’emergenza. Ad oggi, anche il Direttore del dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ha contratto il virus e tutti i suoi collaboratori sono al momento in isolamento.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, oggi nuovo decreto: cosa rischia chi si sposta senza motivi validi

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24