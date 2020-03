Coronavirus: morto all’età di 86 anni il sassofonista, leggenda del jazz, Manu Dibango. Il musicista era risultato positivo al CoVid-19.

È morto all’età di 86 anni Manu Dibango, il celebre sassofonista camerunense. Dibango, come riporta Skytg24, è la prima celebrità internazionale a morire a causa del Coronavirus. Il musicista era infatti risultato positivo al CoVid-19 e si è spento in un ospedale parigino. A renderlo noto, come ci fa sapere Skytg24, è stato Thierry Durepaire, direttore delle edizioni musicali di Manu Dibango.

L’artista, come riporta notiziemusica.it, era stato ricoverato in a Parigi, dopo aver contratto il CoVid-19. Una grande perdita per tutto il mondo della musica, che piange uno dei più celebri musicisti nell’ambito della World-music.

La star del jazz Manu Dibango muore a causa del Coronavirus

Una grande carriera musicale quella di Manu Dibango (12 dicembre 1933 – 24 marzo 2020), che si è spento oggi a causa del contagio da Coronavirus. Il compositore, sassofonista, cantante e vibrafonista camerunense, come riporta Skytg24, ha collaborato con tantissimi artisti nel panorama della World-music. La star del jazz e del fusion aveva avuto anche un’importante collaborazione con l’artista italiano Lorenzo Cherubini ‘Jovanotti’. Infatti, Dibango aveva preso parte all’album Lorenzo 2015 CC, collaborando al brano Musica. Dibango, come riporta notiziemusica, aveva poi collaborato con artisti come Fela Kuti, Herbie Hancock e Sly and Robbie. Sono in molti, tra i critici musicali, a sostenere che Manu Dibango abbia registrato per primo un album classificabile all’interno del genere disco music. Stiamo parlando del celebre album Soul Makossa, del 1972. Il Coronavirus continua a far vittime, anche nel mondo dello spettacolo e, in particolare, della musica. Oggi, all’età di 86 anni, ci lascia uno dei più grandi musicisti del panorama della World-music.

