Il Coronavirus sta gettando nel panico l’intera popolazione mondiale. Eppure dal web spuntano foto esilaranti, con modi innovativi per evitare il contagio.

Se da una aprte il Coronavirus sta mettendo nel panico non solo Cina e Italia ma il continente intero, d’altra parte l’essere umano trova sempre il modo per sdrammatizzare la situazione. La risposta simpatica al virus spunta proprio dal Web.

Infatti nelle ultime ore sui vari social sono rinvenuti metodi alternativi per evitare il contagio. Metodi anche geniali di chi non è riuscito a trovare una mascherina sul mercato ed allora si è dovuto adattare a modo suo. Andiamo a scoprire quindi le foto più divertenti del web, provenienti maggiormente dal continente asiatico.

Coronavirus, le esilaranti foto sul Web

Come sempre il web ci riserva sempre grandi sorprese, ed anche durante un’emergenza sanitaria mondiale, l’internet continua a rimanere imbattuta nel modo di ironizzare anche le situazioni più tragiche.

Così dai vari social (Twitter, Instagram e Facebook), troviamo i metodi più svariati per evitare il contagio. Infatti qui in basso possiamo trovare un uomo che ha inventato la maschera-bottiglia antigas. Tre Bottiglie unite tra di loro con un lavoro alla Art Attack, pronte ad offrire aria pulita ed a evitare il contagio.

Ma si sa l’essere umano è molto altruista e quindi anche i padroni di animali domestici hanno deciso di proteggere i propri amici a quattro zampe. E quindi via di mascherina anche ai propri amichetti, che seguendo le misure di sicurezza camminano elegantemente muniti di mascherina.

Si sa in questo periodo sono andate a ruba le mascherine di protezione. Chi è scettico nel comprarle su internet, causa anche i prezzi esorbitanti, si è dovuto arrangiare da solo. Così direttamente dalla cina arriva un altro lavoro pregevole fatto in casa. Nella foto in basso possiamo vedere un uomo che ha ritagliato una coppa di reggiseno della moglie per adattarlo a mascherina. Un metodo unico, alternativo e piccante per evitare di contrarre il Covid-19.

Uno dei metodi più piccanti in circolazione (via WebSource)

Coronavirus, i meme più esilaranti del web

Inutile dire che il web, in tempi di Coronavirus è impazzito di fantasia: troppi i meme – foto divertenti – in giro per il web. Ecco una compilation.

