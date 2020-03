Coronavirus, ancora pugno duro da parte del Governo. Regole ancor più severe per chi verrà incrociato in strada senza motivazioni valide.

Coronavirus, stretta ulteriore per contenere gli spostamenti non autorizzati. Come infatti racconta La Repubblica oggi in edicola, il Consiglio dei Ministri quest’oggi approverà l’ennesimo decreto per irrigidire i controlli ed evitare riversamenti gratuiti nelle città.

Coronavirus, nuove restrizioni

Previste multe amministrative fino a 2.000 euro con anche la possibile confisca dei mezzi utilizzati per eventuali spostamenti senza motivazioni valide. Una decisione dura ma ritenuta necessaria per fronteggiare l’emergenza sanitaria e uscirne nel breve tempo possibile.

Così facendo, infatti, la multa, sanzione amministrativa da contestare e pagare subito, sarà decisamente più efficace rispetto ad una sanzione penale soggetta a prescrizione in quattro anni. Con la quale, poi, difficilmente un giudice sarebbe riuscito a far pagare al cittadino denunciato a fronte di chissà quanti procedimenti.

Dunque avanti con la concretezza e il massimo rigore. E a tal proposito l’Enac ha anche autorizzato al ricordo di droni per controllare dall’alto gli spostamenti ed eventuali assembramenti. Col modello coreano, bastato sul monitoraggio via smartphone, che resta strettamente sullo sfondo.

C’è però da considerare la privacy sotto questo aspetto, e le Istituzioni si sta lavorando proprio in questa direzione. Il tracciamento potrebbe essere osservato da una app, di cui esisterebbe già un prototipo, che non avrebbe bisogno dei dati personali. Questa sarebbe relativa però solo ai contagiati. I quali, in caso di spostamenti, dovranno comunicare il percorso che verrebbe poi verificato con la tecnologia.

