Coronavirus, parla Angelo Borrelli. In attesa del classico bollettino delle 18.00, il capo della Protezione Civile ripercorre il periodo dell’emergenza.

Coronavirus, Angelo Borrelli fa il punto della situazione. In attesa di intervenire stasera alle 18.00 per il classico bollettino medico, il Capo della Protezione Civile ne ha parlato nel corso di un’intervista a La Repubblica.

Coronavirus, Borrelli traccia il bilancio

Ancora nel pieno di una lunga battaglia, iniziano a intravedersi le prime buone notizie. I nuovi positivi di ieri, infatti, sono aumentati dell’8,1 per cento rispetto al giorno precedente. Mai così pochi dal 24 febbraio. Numeri che fanno ben sperare Borrelli: “Le misure di due settimane fa iniziano a sentirsi. Nelle prossime ore dovremmo vedere altri effetti, capiremo se davvero la curva della crescita si sta appiattendo. I numeri restano alti: 63 mila contagiati”.

L’Italia, in proiezione, rischia di superare addirittura la Cina per numero di contagi totali. Ma Borrelli non crede che ci siano stati errori particolari da parte delle Istituzioni: “Il 31 gennaio questo governo ha dichiarato lo stato di emergenza e bloccato i voli da e per la Cina, mi sembra che abbiamo compreso subito che questa epidemia era una cosa seria”.

L’errore principale piuttosto, per il 55enne, è stato da parte degli spostamenti incauti: “La comitiva del Lodigiano che il ventitré febbraio è andata a Ischia portando il contagio sull’isola. E i primi positivi a Palermo, con i ventinove bergamaschi in vacanza in Sicilia. Con un virus così rapido, gli atteggiamenti sociali sono stati decisivi”. Finirà tutto per il prossimo 21 giugno, ossia l’arrivo dell’estate? “Nessuno può ancora dirlo”, conclude Borrelli.

