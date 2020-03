Coronavirus, bollettino Protezione Civile di oggi 24 marzo 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia.

Coronavirus, bollettino appena pubblicato dalla protezione civile, che ha annunciato come i contagi siano mutati rispetto alla giornata di ieri. Il bollettino non è dei migliori e tratteggia un’Italia sempre più prossima al picco dei contagiati. Di seguito le parole del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli:

“743 morti in più rispetto a ieri, 3.612 persone contagiate nelle ultime 24 ore. In totale sono 54.039 i contagi e 6.820 il totale dei decessi. 894 guariti in più. Oltre 22116 senza sintomi in isolamento, 2857 in terapia intensiva”

