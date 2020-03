Harvey Weinstein, pochi giorni fa condannato in via definitiva per diversi reati sessuali, è risultato positivo al Coronavirus

L’ex produttore cinematografica, condannato per diversi reati sessuali, Harvey Weinstein è risultato positivo al coronavirus. Dopo essere stato sottoposto ad un test nel carcere di New York, è stato messo in isolamento. Le autorità, secondo quanto detto alla Niagara Gazette, hanno detto che era già positivo quando è entrato nella struttura. Insieme a lui, anche un altro detenuto è affetto da coronavirus. Le condizioni di Weinstein non sono state rese note, ma c’è da dire che l’uomo soffre di problemi di cuore e potrebbe dunque essere un soggetto a rischio.

La condanna di Weinstein

Il 24 febbraio Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere per diversi reati sessuali. Presentatosi in tribunale in sedia a rotelle e manette, non ha intenerito il giudice che gli ha comminato la pesante pena. L’uomo rischiava da un minimo di 5 anni ad un massimo di 29. La richiesta della difesa di ridurre la pena al minimo, viste le condizioni di salute e l’età, non è stata dunque accolta. La procura di New York ha basato il caso su Miriam Haley e Jessica Mann, tra l’altro presenti in aula al momento della decisione, insieme ad altre 4 donne che hanno testimoniato contro il produttore. Quest’ultimo si è così difeso: “Provo grande rimorso per tutte voi. Ho grandi rimorsi per tutte le donne”. Allo stesso tempo credeva di essere seriamente amico della accusatrici e si vedeva dunque: “totalmente confuso”. Poi torna sul passato: “Se dovessi rifare tutto, mi occuperei moto di più dei miei figli e della mia famiglia che di film”.

