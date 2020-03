Da Mosca arrivano notizie su un possibile vaccino per il Coronavirus. Secondo la FMBA, potrebbe essere pronto tra qualche mese

Il Coronavirus è un problema di caratura mondiale. La pandemia ha iniziato ad espandersi dalla Cina, ma ormai ha attaccato ogni parte del pianeta. In Italia la situazione continua ad essere critica, con numeri in aumento, sia di nuovi casi positivi che di decessi. Una soluzione deve essere trovata al più presto. I Governi nazionali stanno cercando, con misure restrittive di diverso tipo, di rallentare il contagio tra i propri cittadini. Ma potrebbe non bastare. Scienziati e ricercatori stanno da tempo studiando per trovare una possibile cura, che sia un medicinale già in commercio o un nuovo vaccino. In questo senso, dalla Russia arrivano buone notizie. Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’Agenzia Biomedica Federale Russa (FMBA) starebbe lavorando a un vaccino, e si può già iniziare di una possibile data conclusiva.

Coronavirus, da Mosca: vaccino pronto tra qualche mese

Un vaccino per il Coronavirus potrebbe essere l’unica soluzione valida per fermare definitivamente la pandemia. Le misure restrittive dei Governi potrebbero non essere efficaci al 100%, ecco perché un medicinale risolverebbe la soluzione più velocemente. L’Ansa ha riportato le parole di Veronika Skvortsova, capo dell’Agenzia Biomedica Federale Russa (FMBA), secondo cui a Mosca si sta lavorando al vaccino. E non solo. Il vaccino in studio ha superato la prima fase di sviluppo, e già entro la fine di luglio dovrebbe terminare tutti i test del caso. Inoltre, se tutto dovesse andare per il verso giusto, il capo della FMBA si è sbilanciato dando addirittura un possibile tempo di attesa prima che il vaccino entri in commercio: 11 mesi. A riportarlo è la Tass.

