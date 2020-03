Continua il peggioramento meteo, con il gelo siberiano pronto a transitare sulla nostra penisola. A causa delle correnti gelide troveremo neve in pianura.

Il maltempo sceso sulla penisola durante la giornata di domenica, si confermerà anche in questo lunedì. Infatti in Italia sono ancora in transito i venti freddi provenienti dalla Russia pronte ad influire sul meteo con gelo e precipitazioni. Un cambio di rotta drastico, se si pensa che solamente una settimana fa si dava il benvenuto alla primavera.

Ed invece adesso, più che primavera, sembra arrivare l’inverno con un mese di ritardo. Infatti se durante gennaio e febbraio l’inverno è stato silente, adesso torna rombante sull’Italia con cieli grigi e precipitazioni sparsi sulla nostra penisola. Come anticipato a giocare un ruolo fondamentale ci sono soprattutto i venti freddi provenienti dal Nord Europa, che porteranno ‘instabilità sulle regioni centrali, mentre nel pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco potranno colpire la Calabria e la Sicilia.

Meteo, il gelo divide l’Italia: a Nord torna il sole, a Sud le precipitazioni

Così questa settimana si aprirà con un quadro meteorologico ben deciso. Infatti avremo una penisola spaccata in due con al nord un ritorno del sole, accompagnato però da gelo, e al sud piogge e precipitazioni su gran parte delle regioni. Andiamo quindi a vedere cosa ci riserva la giornata odierna, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia molte nubi apriranno la giornata su Lombardia e Piemonte specialmente al mattino. Il sole invece caratterizzerà la giornata a Nord Est, ma sarà accompagnato da forti venti di Bora. Nuvole anche sulla Valle d’Aosta, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature registreranno un ulteriore calo, con massime dai 7 agli 11 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia troveremo molte nubi su Marche e Abruzzo, proprio qui infatti, si potranno verificare dei fenomeni nevosi anche a bassa quota. Mentre invece avremo più sole tra Toscana e Lazio. Anche qui però le temperature saranno in fortissimo calo, con massime tra i 7 ed i 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un meteo caratterizzato da molte nubi, ma soprattutto da rovesci su gran parte delle regioni. Tornerà anche a cadere le nevi sulle colline, con nevicate su Gargano e versanti Appenninici. Tra Calabria e Sicilia, invece potranno verificarsi alcuni acquazzoni. Anche al Sud caleranno le temperature, con massime tra i 9 ed i 14 gradi.

