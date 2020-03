Il Coronavirus sta dilagando negli Usa. Dopo una sparatoria a Baltimora, arriva l’annuncio del Sindaco: “Gli ospedali servono per il CoVid-19”.

Negli Usa sta prendendo sempre più piede l’espansione del CoVid-19, ma, a differenza di altri Stati, l’America ha preso d’assalto non solamente i supermercati, ma anche i negozi d’armi. Come riporta Leggo, nella città di Baltimora, nello Stato del Maryland, il Sindaco ha dichiarato lo stato d’emergenza. Ma questo non sembra essere l’unico annuncio che il Sindaco Bernard C. Jack Young è stato costretto a lanciare ai cittadini. Infatti, proprio mentre il Sindaco lanciava l’emergenza, si è verificata una lite tra vicini di casa. La lite è poi culminata in una sparatoria, dove sono state coinvolte, come riporta Leggo, sette persone. Il Sindaco di Baltimora si è visto a quel punto costretto ad annunciare ai cittadini l’importanza degli ospedali per la lotta al Coronavirus. Le sue parole, riportate da Leggo, sono una vera e propria richiesta di “evitare situazioni inutili, come le sparatorie”, poiché gli ospedali devono essere utilizzati per le emergenze legate al CoVid-19.

Coronavirus: prese d’assalto le armerie negli Usa

Quella legata al Coronavirus è ormai da tempo una vera e propria pandemia: tutti, chi più e chi meno, devono far fronte a tale emergenza. Gli effetti sui cittadini sono però diversi e gli Usa ce lo hanno dimostrato. Se in gran parte d’Europa il popolo è corso a garantirsi le risorse alimentari, sottoponendosi a lunghe code fuori dai supermercati, negli Usa si è verificata l’analoga situazione, ma ad esser presi di mira non sono solo i market alimentari. Infatti, negli Usa, la gente è corsa davanti alle armerie, per assicurarsi armi e munizioni. Quella di Baltimora poi, come riporta Leggo, è una delle città più violente e conta, solo nel 2019 più di 300 omicidi.

F.A.

