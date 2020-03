La Uefa annuncia la decisione di posticipare le finali delle competizioni per club, causa Coronavirus. L’annuncio è arrivato oggi mediante comunicato stampa.

Le finali delle competizioni europee per club saranno posticipate. Ad annunciarlo è la Uefa, attraverso il comunicato stampa odierno. Le finali, che erano previste per maggio 2020, subiranno dunque uno slittamento e sarà la stessa Uefa a riorganizzarle, a causa dell’emergenza Coronavirus che stiamo attraversando.

Come recita il Comunicato della Uefa, a seguito della crisi sanitaria che tutta l’Europa sta attraversando, è stata presa la decisione di posticipare tutte le finali europee, nello specifico: la Finale della Uefa Women’s Champions League; la Finale di UEFA Europa League; la Finale di UEFA Champions League.

In base a quanto si apprende dal Comunicato, non è stata ancora scelta una data per il posticipo delle finali. Il gruppo di lavoro, presieduto dal Presidente Aleksander Čeferin, effettuerà tutte le valutazioni del caso e valuterà tutte le opzioni possibili per il posticipo delle finali. Gli annunci, come riporta il Comunicato, saranno fatti a tempo debito.

Coronavirus: non solo la UEFA pensa a rinvii

Non solo la Uefa sta effettuando valutazioni in questo periodo caratterizzato dalla lotta al Coronavirus. Come riporta Skytg24, anche il Comitato Olimpico internazionale si è riunito in questi giorni. Tra le ipotesi che si stanno valutando c’è il rinvio di Tokyo 2020. Le Olimpiadi, la cui programmazione è prevista dal 24 luglio al 9 agosto in Giappone, rischia di essere rinviata, così come le finali Uefa delle competizioni per club. Il comitato, come riporta Skytg24, sta valutando tutte le opzioni e entro le prossime quattro settimane prenderà una decisione in merito allo svolgimento delle Olimpiadi. In merito, si è espresso anche il Premier giapponese Shinzo Abe che ha parlato delle concrete difficoltà nell’organizzazione di una manifestazione sportiva in questo periodo.

F.A.

