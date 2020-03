Coronavirus, Placido Domingo è risultato positivo: lo annuncia lo stesso tenore, baritono e direttore d’orchestra spagnolo.

Placido Domingo è risultato positivo al Coronavirus: ad annunciarlo, in queste ore, è lo stesso tenore, baritono e direttore d’orchestra spagnolo. Davvero una pessima notizia per il 79enne originario di Madrid, che negli ultimi mesi è stato travolto anche da diverse accuse di molestie sessuali. Ecco quanto ammesso da Placido Domingo attraverso il proprio profilo Facebook: “Sento che è un dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19“.

Il direttore d’orchestra spagnolo, poi continua: “Io e la mia famiglia siamo in auto-isolamento e ci resteremo per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico. In questo momento, però, stiamo bene e ci troviamo tutti in buona salute. Recentemente ho avuto sintomi di febbre e tosse, quindi ho deciso di fare il test ed è risultato positivo“. Ecco la post su Facebook dello stesso Placido Domingo:

