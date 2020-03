Una commovente storia di un decesso per Coronavirus arriva da Pavia. Marito e moglie sono morti a quattro ore di distanza: non si sono potuti dire addio.

Un altro decesso a causa del Coronavirus, che con sè si porta una storia struggente. Stiamo parlando della scomparsa di una coppia, moglie e marito, morti a solamente 4 ore di distanza.

La donna era un’infermiera mentre il consorte un agricoltore. I due sono morti senza potersi dire addio, dopo una vita passata insieme. Avevano rispettivamente 64 e 66 anni e vivevano a Garlasco, nel pavese.

Due settimane fa erano risultati postivi al Covid-19 e di conseguenza ricoverati d’urgenza. Però le cure degli infermieri del Nosocomio di Pavia non sono bastate, con i due che si sono spenti in isolamento, dopo aver lottato tra vita e morte. Anche la figlia di 28 anni è risultata positiva al tampone ed adesso è ricoverata. Il secondo figlio della coppia, invece, è in isolamento in Toscana, dove lavora.

Coronavirus, la storia della coppia di Pavia

Una storia drammatica, che ha visto i due cittadini spegnersi nel pavese a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Secondo le prime testimonianze sarebbe stata la donna, infermiera, la prima a contrarre il virus. Successivamente poi sarebbe toccato al marito e poi alla figlia. La moglie infatti aveva prestato servizio in alcune case di riposo nella zona.

Dopo i primi giorni di riposo aveva pensato di curare una bronchite, per poi scoprire che la situazione era ben più grave. Sottoposta al tampone è così risultata positiva, scoprendo poi di aver contagliato anche il marito e la figlia. Pare però che il primo a morire sia stato l’uomo.

Una storia che ha colpito anche il sindaco di Garlasco, che ha salutato i due affermando: “Erano due ottime persone e non lo dico perché non ci sono più. Lui quando ci incontravamo mi fermava sempre per scambiare due parole. Carlo era un agricoltore molto apprezzato, veramente un’ottima persona“.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Cronaca, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24