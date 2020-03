Nonostante il divieto di spostamenti da comune a comune, è partito il nuovo esodo da Nord a Sud. In Calabria coda di macchine per tornare in Sicilia.

L’ordinanza del Governo che evita gli spostamenti da comune a comune, non ha evitato un nuovo esodo da Nord a Sud. Una decisione assurda quella di alcuni cittadini italiani, che così facendo mettono a repentaglio la propria vita ed anche quella dei propri cari, rischiando di diffondere ulteriormente il contagio.

Il nuovo esodo vede protagonista soprattutto la Sicilia, con tantissimi ritorni e code di auto dalla Calabria pronte ad imbarcarsi per l’isola italiana. L’ordinanza firmata dai ministeri della Salute per evitare qualsiasi spostamento che non sia per lavoro, però sembra non portare i propri frutti. Infatti dalla Sicilia arrivano foto scoraggianti, con milioni di cittadini egoisti pronti a tornare nel proprio paese d’origine.

Esodo da Nord a Sud: governatore della Sicilia chiede l’intervento di Conte

L’assurda decisione dei cittadini siculi ha indignato il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una foto di una fila di macchine in rientro per la Sicilia. Il Governatore ha poi aggiunto: “Mi segnalano appena adesso che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile e non accetto che questo accada“.

Mi segnalano appena adesso che a #Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile… Pubblicato da Nello Musumeci su Domenica 22 marzo 2020

Musumeci ha poi ricordato che c’è un decreto del Ministro delle Infrastrutture e del Ministro della Salute che impedisce il rientro. Alla fine il Governatore ha concluso pretendendo che tale provvedimento venga rispettato. Musumeci ha concluso il post chiedendo l’aiuto del Governo e ricordando che i siciliani non sono carne da macello.

Poco dopo il Governatore ha confermato l’intensificazione dei controlli sullo stretto di Messina. Musumeci ha poi comunicato che: “Solo i pendolari che svolgono servizio pubblico, come sanitari, forze armate e di polizia“.

Il governatore della Sicilia così si sta impegnando ad evitare l’esodo, trovando l’appoggio del governatore della Calabria, Jole Santelli. Infatti l’esponente di Forza Italia ha invitato i cittadini a non tornare in Calabria, attraverso un post sul proprio profilo Twitter.

L.P.

