Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico. Numeri ancora alti ma leggermente al ribasso rispetto a ieri. Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha fatto snocciolato i dati in conferenza stampa.

Ecco il quadro delle ultime 24 ore più quello generico: “I nuovi guariti sono 408 per un totale di 7.423. Il numero delle persone positive è di 3.780 per un dato complessivo di 50.518. Di questi 26.522 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o sintomi lievi e 3.204 sono in terapia intensiva e sono pari al 2% delle persone positive. Il resto sono in ospedale in reparti ordinari. Sono purtroppo 602 i nuovi deceduti”.

In confronto col bollettino diramato ieri, diminuiscono i guariti considerando i 952 guariti dell’ultimo aggiornamento rispetto ai ‘soli’ 408 di oggi. Sono stati invece 3.957 i contagi registrati ieri a fronte dei 3.780, quindi con una lieve discesa di 177 positività. Per quanto riguarda invece il dato totale di vittime, salito a 6.077, se ne registrano 50 rispetto a ieri.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24