Un impiegato italiano che lavorava all’interno del Parlamento Europeo è morto dopo essere stato contagiato dal Coronavirus: prima vittima nelle istituzioni Ue

Il Coronavirus è arrivato anche all’interno delle istituzioni dell’Unione Europea e, purtroppo, un nostro connazionale ci ha rimessa la vita. Un impiegato italiano del Parlamento europeo di 40 anni è morto dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Giancarlo Agostino Di Maria (questo il nome della persona deceduta) era un tecnico informatico e si è spento a causa delle complicanze respiratorie del virus a Bruxelles, dove era ricoverato da circa una settimana e dove viveva ormai da tempo. Ora, come da protocollo sanitario, il servizio medico del Parlamento sta chiamando tutti quelli che potrebbero essere venuti a contatto con lui.

Coronavirus, morto impiegato italiano nel Parlamento europeo: da tempo viveva a Bruxelles

La vittima italiana, di origine siciliana, di 40 anni lavorava, per una ditta esterna, all’interno del Parlamento europeo di Bruxelles come tecnico informatico. E’ la prima vittima nelle istituzioni dell’Ue, dopo il contagio di numerosi membri della Commissione, del Consiglio e del Parlamento stesso, tra cui anche il capo negoziatore della Brexit dell’UE, Michel Barnier. Di Maria risiedeva da molti anni a Bruxelles, dove aveva fatto il calciatore professionista nel Royale Union Saint-Gilloise, squadra che milita nella seconda divisione belga. All’inizio della scorsa settimana era stato ricoverato dopo essere stato infettato dal Coronavirus. Le sue condizioni però si sono aggravate ed in seguito a complicanze era stato intubato. Il nostro connazionale, che era un grande sportivo, ha perso la vita domenica a soli 40 anni.

