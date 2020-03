Coronavirus, l’Italia chiede aiuto al Pentagono: Trump manda l’esercito per dare una mano. In totale nel mondo i contagiati salgono a 340mila

Il governo italiano ha lanciato un appello diretto al segretario alla Difesa Mark Esper per gli aiuti militari statunitensi nella lotta contro il coronavirus.

In particolare, il ministro della Difesa Guerini ha chiesto a Esper attrezzature mediche specifiche come maschere e ventilatori, per far fonte al continuo aumento dei contagi. Ad oggi sono quasi 60.000 i casi confermati in Italia, con più di 5.000 morti. Il governo italiano ha richiesto che il personale militare statunitense di stanza nel nostro Paese assista le autorità locali fornendo personale medico e ospedali da campo a supporto delle truppe italiane che già stanno rispondendo alla crisi.

La richiesta italiana di assistenza da parte degli Usa arriva nel momento in cui Putin si è esposto pubblicamente per fornire medici e materiali a sostegno della crisi. Viene da pensare che sia un giusto bilanciamento di forze geopolitiche in ballo.

Coronavirus, l’Italia chiede aiuto al Pentagono: Trump invia l’esercito

Nel frattempo anche la crisi sanitaria nel resto d’Europa continua ad assumere dimensioni sempre più preoccupanti. Se dal canto loro gli Stati Uniti hanno raggiunto i 32mila casi positivi, con 400 vittime, nel nostro Continente la Spagna segue a ruota la situazione italiana. Il paese iberico ha superato i duemila morti per coronavirus. Nel complesso al 23 marzo sono ben 33mila i contagiati e 2182 le vittime ufficiali; 462 i decessi solo nelle ultime 24 ore.

Le infezioni non risparmiano nemmeno i politici. Difatti la vice premier Carmen Calvo è finita proprio in queste ore in ospedale a Madrid con un problema alle vie respiratorie e febbre. Si attendono al momento i risultati delle analisi per capire se si tratta di Covid-19.

