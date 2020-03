Coronavirus, una bellissima iniziativa di Giovanni Rana per aiutare i suoi dipendenti durante questo periodo: previsto aumento stipendi

L’intera popolazione mondiale sta vivendo una crisi con pochi precedenti nel recente passato. Il Coronavirus ha, di fatto, bloccato l’economia, mettendo in situazione di grave difficoltà le famiglie e i lavoratori. In Italia, il contesto è uno dei più duri. Al secondo posto per numero di casi, il nostro Paese è in quarantena da ormai due settimane, e lo sarà ancora per un po’. Il Governo ha emanato un decreto legge con misure economiche che mirano ad aiutare i cittadini, ma potrebbero non bastare. Giovanni Rana, in questo senso, ha deciso di dare una mano solida ai propri dipendenti, prendendo una decisione di cuore. Tra le diverse mosse comunicate dall’azienda, la più importante è quella che riguarda un aumento salariale del 25% per gli oltre 700 dipendenti.

L’iniziativa di Giovanni Rana per aiutare i propri dipendenti

In un periodo così grave, caratterizzato dal Coronavirus, la salute va ovviamente messa al primo posto. Ma viene naturale pensare anche al lato economico. Con l’intero Paese bloccato, i guadagni sono nulli, e le mosse del Governo potrebbero non bastare. Giovanni Rana ha deciso di venire in contro ai suoi dipendenti, mettendo in atto misure per aiutarli in un momento così difficile. Innanzitutto un aumento dello stipendio del 25% per ogni singolo dipendente e un ticket di 400 euro per le spese di babysitting. Inoltre, Giovanni Rana ha stipulato un assicurazione rivolta a dipendenti in caso di contagio da Coronavirus. Per attuare questi aiuti al proprio personale, l’azienda ha stanziato un fondo straordinario di 2 milioni di euro.

