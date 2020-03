Coronavirus: la Francia ha superato i 19 mila contagi e ha sta valutando l’ipotesi di prorogare le misure messe in atto dalle autorità.

L’emergenza Coronavirus porta la Francia a dover fare attente valutazioni circa le misure di isolamento prese in questi giorni. Come riporta Skytg24, il governo sta valutando l’ipotesi di allungare nel tempo le norme anti-Coronavirus, dal momento che il bilancio dei contagiati è pari a 19.856 unità, con 860 morti. Solo nelle ultime 24 ore, la Francia ha riportato un incremento di 3.838 contagi. Tra le norme di cui si sta valutando la proroga c’è anche quella della scuola. Come fa sapere Skytg24, infatti, il ministro della Pubblica istruzione Jean-Michel Blanquer potrebbe valutare la riapertura delle classi per la data del 4 maggio. Si attendono aggiornamenti. Di conseguenza, anche gli esami di maturità potrebbero subire uno slittamento rispetto alle date in programma.

Francia: le norme messe in atto contro il Coronavirus

Nel frattempo la Francia sta mettendo in atto norme sempre più drastiche per far fronte all’emergenza Coronavirus. Sono stati già presi i primi provvedimenti di coprifuoco notturno (dalle 23 alle 5 del mattino) in tutti i comuni del litorale e, come riporta Gazzetta del Sud online, in tutti quei comuni che contano oltre 10.000 abitanti. Al momento le norme sono previste fino alla data del 31 marzo 2020, ma, anche in questo caso, si attendono gli aggiornamenti del caso. Inoltre, è stata prevista la chiusura di tutti i negozi entro le 21,30. Anche in Francia, come in Italia, sono possibili solo gli spostamenti strettamente necessari. Sono arrivate a 37 le città francesi in cui è scattato il coprifuoco notturno. Oltre a Nizza, di cui si era già parlato nei giorni scorsi, si aggiungono, tra le altre, Mulhouse, Valence e Colombes, come riporta Metronews.it.

